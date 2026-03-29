Buscan figurantes, con remuneración económica, para participar en Galicia en el rodaje de segunda temporada de "Animal", la serie de Luis Zahera en Netflix

Tras el éxito de la primera temporada, con 14,8 millones de visualizaciones en 2025, la serie "Animal" se prepara para saltar de nuevo a Netflix. Galicia busca figurantes para participar en el rodaje de la nueva entrega de esta comedia rural, protagonizada por el actor Luis Zahera (el veterinario Antón en la ficción).

Galicia Casting ha anunciado, a través de sus redes sociales, de la apertura de un proceso de selección en busca de figurantes para participar en la segunda temporada de "Animal", que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Santiago y sus alrededores.

Para adultos y para niños

En concreto, hay dos procesos abiertos. Uno para "todo tipo de personas mayores de 18 años" y otro para "niñas y niños de entre 7 y 10 años". No se necesita tener experiencia en el mundo de la interpretación, pero sí hay que ser residente de Galicia. Es este un requisito clave para poder participar en la selección.

¿Qué hay que hacer? Simplemente acceder al formulario online que la página de Galicia Casting tiene en su página web y en sus redes sociales. Ahí los interesados deberán responder a una serie de preguntas con el fin de que los creadores de "Animal" puedan ver qué extras encajan mejor en la serie y adjuntar fotos actuales. La organización también pone a disposición de los interesados el siguiente correo electrónico: galiciacasting@gmail.com.

Remuneración económica

Como todo los trabajos de figurantes en España, estará remunerado. Un extra en nuestro país suele ganar entre 50 y 130 euros diario, aunque hay ofertas especiales en las que pueden alcanzar cifras superiores. En términos generales, el salario promedio se sitúa alrededor de los 19.760 euros al año o unos 10 euros por hora. Los ingresos, no obstante, varían mucho según el proyecto y la agencia de contratación.

Retranca gallega

Producida por Alea Media, la serie "Animal" fue todo un éxito en 2025. Cautivó al público con su humor y retranca gallega, mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón (Luis Zahera) tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños tienen por sus animales de compañía.