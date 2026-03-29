'Camela' vuelve a los escenarios con Dioni más recuperado y en pleno tratamiento "Es un privilegio estar aquí"
Ángeles y Dioni han podido resarcir a su público de L'Hospitalet de Llobregat después del aplazamiento del concierto que se tenía que haber celebrado el pasado 13 de diciembre y que no pudo llevarse a cabo debido a la dolencia que sufría el cantante del dúo. Más recuperado y en pleno tratamiento, 'Camela' ha vuelto a subirse al escenario con suma emoción.
"Es un honor, es un lujo, es un privilegio, es una alegría volver a estar aquí otra vez de nuevo con todos vosotros, y esperamos y deseamos que paséis lo mejor de lo mejor. Por todos vosotros, vamos a disfrutar", comenzaba diciendo Dioni a su público nada más salir a las tablas, reencontrándose con sus seguidores.
El mismo Dioni explicaba en su vuelta a Hospitalet la dolencia que había padecido, de la que aún se está recuperando y por la que apareció con un apósito en la cara que dijo llevar "por precaución y porque me siento muchísimo más seguro": "Tuve una rotura muscular de cuello en el esternocleidomastoideo que me producía irritación, inflamación y no podía cantar", comenzó diciendo para continuar relatando el periplo de especialistas que tuvo que visitar hasta que dieron con el diagnóstico.
A pesar de haber retomado la gira con la que 'Camela' está repasando sus más de tres décadas de carrera musical, Dioni ha confesado que aún está recuperándose: "Ahora lo único que me toca es cuidarme e ir con tranquilidad. Tengo que ir despacito".
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