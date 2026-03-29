Duro revés para Paula Echevarría tras la decisión en Telecinco: "Me estoy mareando"

Noche difícil para la asturiano Paula Echevarría en Got Talent, el concurso de Telecinco. En las primeras audiciones, Paula Echevarría lo pasó fatal durante la actuación de Jelly Boy The Clwon. El payaso más macabro regresa para esta primera semifinal de la undécima edición de ‘Got Talent España’ y, para ello, se ha estudiado a fondo el perfil de la actriz para hacer una actuación que gire en torno a ella.

“Esta noche, tengo un objetivo claro: convertirme en el mejor amigo de Paula Echevarría”, confiesas este faquir antes de salir al escenario. “En audiciones, ya pude sentir que lo nuestro era una conexión muy especial, pero creo que no terminé de conquistarla”, añade antes de mostrarnos su show. “Desde entonces, no he dejado de pensar en ella ni un momento. La llevo conmigo a todos los sitios que voy. He estudiado todo lo que he encontrado sobre Paula. No ha sido fácil, pero he descubierto alguno de sus mayores secretos y con ellos he creado una actuación especial para ella”, confiesa.

Jelly Boy The Clown pide a Paula Echevarría que le acompañe al escenario y ella accede, pero se muestra muy reacia. Al tener que presenciar su show tan de cerca, Paula Echevarría ha pasado un mal rato y no ha podio evitar aparta la mirada en varias ocasiones.

“Me estoy mareando”, “qué asco”, han sido algunas de las expresiones de Paula Echevarría durante esta actuación que, sin duda, nunca olvidará: “Cuando me vaya a la cama, me van a venir estas imágenes”, añade con cierto sentido del humor.Espectacular, Paula Echevarría se convierte en embajadora de la nueva colección de lencería de la firma valenciana Ysabel Mora, demostrando que la belleza no tiene edad y que a sus 48 años está mejor que nunca. Con el apoyo incondicional de su pareja Miguel Torres (que entre bambalinas no disimuló su orgullo) la actriz ha presentado este proyecto tan especial en un evento multitudinario en el madrileño Cine Callao en el que, además de deslumbrar con su sofisticado look de inspiración lencera -protagonizado por un body negro de encaje semitransparente y una falda midi de vuelo de tafetán en el mismo color- se ha sincerado como nunca sobre su hija Daniella, que el próximo agosto cumplirá 18 años.

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Y, al igual que su exmarido David Bustamante hace unos días, ha aprovechado la ocasión para reivindicar el derecho de la joven a su intimidad ante su mayoría de edad, pidiendo respeto para que sea ella misma la que decida si quiere seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo.