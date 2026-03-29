Extraño adiós a Carmen Borrego de la expareja de María Teresa Campos: "Cocinaba muy bien y Terelu igual"

Con el cronómetro en marcha para la publicación de su libro de memorias, Edmundo Arrocet sigue dando pinceladas sobre algunos de los pasajes que componen esta biografía en la que principalmente relata, según ha explicado, los seis años de relación que mantuvo con María Teresa Campos.

A medida que se acerca el día de la salida del libro, las expectativas en el clan Campos son cada vez más patentes, y el humorista que está en España no deja de hablar. Lo último han sido sus confesiones gastros, que para algo insiste en que tiene la potestad de haber convivido con la mítica presentadora 24 horas durante los 7 días de la semana los años que estuvieron juntos.

Así, 'Bigote' ha confirmado que, efectivamente, Meli Camacho, quien fuera una de las incondicionales de María Teresa, hacía lo que cualquier amiga con confianza: llevarse las sobras en tuppers a su casa, y más cuando él desvela que no le gustan "los mariscos ni los pescados". "A mí lo único que me gustaba de las cosas que hacía era el ajo blanco, que lo hacía maravilloso", recuerda con cariño al echar la vista atrás.

Para sorpresa de todos, y aunque Edmundo Arrocet no ha dejado de soltar zascas a las hijas de María Teresa Campos, lo cierto es que parece que a él se le conquista por el estómago y si hay algo que sus hijas llevan en el ADN, además de ser buenas comunicadoras, parece que también es su buen hacer en la cocina. "Las niñitas salieron cocinando bien como Teresita. Sí, Carmencita cocinaba muy bien y Terelu igual", reconoce 'Bigote'. Una sorprendentes palabras tras el adiós público y su ruptura con las hijas de la que fue su pareja durante 7 años.

La 'penitencia' de Terelu Campos

A punto del Domingo de Ramos, Terelu Campos ha comenzado ya su particular penitencia. Motivos no le faltan. Ha sido una semana complicada que ha terminado por pasarle factura como ella misma confirmaba la noche del viernes en su programa cuando mostraba los estragos de la bajada de defensas que le ha provocado el estrés que ha sufrido por los últimos acontecimientos y que se ha saldado con un orzuelo en uno de sus ojos.

La hija de María Teresa Campos ha aclarado que está "contenta" con la primera entrevista que dio hace una semana su hija, Alejandra Rubio, anunciando su segundo embarazo y hablando, como nunca, sobre su persona con la intención de darse a conocer. Fue algo que ella misma le aconsejó y que días después desembocó en Alejandra anunciando que había decidido apartarse de los medios de manera temporal. "Era una decisión que ya tenía pensada", aclaraba Terelu en 'De viernes' indicando además que era algo "necesario".

A partir de ahí, la presentadora ha optado por el silencio. Terelu no quiere que 'la bola' se haga más grande. La misma tranquilidad que busca su hija parece que también la quiere para ella. Es toda una incógnita si viajará a Málaga, como todos los años, para disfrutar de la Semana Santa. A punto de la publicación del libro de Edmundo Arrocet y con José María Almoguera y Carmen Borrego expectantes ante lo que viene, la mayor del clan Campos aún no se ha pronunciado.