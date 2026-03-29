Kiko Rivera saca una canción pidiendo perdón a su madre y le llueven las críticas: ¿inteligencia artificial?

Después de dos semanas promocionando 'No hay paz sin ti', el nuevo hit de Kiko Rivera con el que al parecer firmaba la esperada reconciliación con Isabel Pantoja, los seguidores del DJ pudieron escuchar la canción este viernes. Y las críticas no se han hecho esperar. Pero no han llegado de sus haters, que también, si no de expertos de la industria musical que lo primero que han dicho ha sido que Kiko ha tirado de inteligencia artificial para llevar a cabo su nueva creación.

Nada sorprendente si se tiene en cuenta que el hijo de la tonadillera se mueve como pez en el agua en el mundo de la tecnología, siendo todo un millenial con canal propio y además triunfando en Twitch, en su perfil de Instagram y conociendo su 'rapidez' escribiendo y suscitar polémicas en 'X'.

Sólo 24 horas después de sacar 'No hay paz sin ti', Kiko Rivera se ha dejado ver en Sevilla en compañía de su Lola, su musa y a quien también ha dedicado una canción. Sonriente, y encantado a sabiendas que cada cosa que hace no deja indiferente a nadie, ha reaccionado a estas críticas a la canción del perdón.

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"Mamá si me equivoqué, perdóname hoy, que el amor siempre sea más fuerte que el rencor", dice en una de las estrofas. Mientras que en otra se le escucha decir: "Mamá, si me equivoqué, perdóname, que el amor siempre fue más fuerte que el rencor". Frases que sin duda confirman que Kiko Rivera está más cerca de su madre o así lo pretende, pero que chocan con las declaraciones de Begoña Gutiérrez en 'De viernes' en las que desveló que el DJ le encargó hace 3 años, a espaldas de su madre, realizar la venta de Cantora.