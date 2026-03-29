Susanna Griso, una novia en capilla: un equipo un equipo de wedding planners ya prepara su boda en la Costa Brava

A cuatro meses de dar el 'sí, quiero', Susanna Griso ya está en plena cuenta atrás para celebrar su boda con Luis Enríquez. Un enlace que se celebrará en la Costa Brava y que tiene a la presentadora inmersa en los preparativos de este paso por el altar para el que ya tiene al novio, el anillo y un vestido ya 'encarrilado' y por supuesto siendo el secreto mejor guardado.

Será el próximo 25 de julio cuando la presentadora y su pareja se conviertan en marido y mujer. Fue la propia Susanna Griso la que contó la noticia en su programa, 'Espejo Público', después de varios meses guardando el secreto de la romántica pedida de mano. El lugar donde se darán el 'sí, quiero' es un sitio especial para ellos y como ha confesado la periodista sobre la celebración, "tiene que ser una fiesta".

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Aunque cuenta con un equipo de wedding planner, Susanna Griso está al tanto de los preparativos de su enlace, lo que no le impide cumplir con su apretadísima agenda. Continúa presentando 'Espejo Público' a diario, acude a diferentes actos y el último en el que se le ha visto ha sido moderando la primera charla del ciclo de conferencias que forman parte de los actos del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, en su caso, 'Una duquesa política', en el que intervinieron Felipe González y Juan Manuel Moreno Bonilla.