Terelu Campos vive su particular penitencia en Semana Santa: "Era una decisión que ya tenía pensada"
La presentadora no ha dudado en mostrar los estragos que le ha provocado el estrés por los últimos acontecimientos
A punto del Domingo de Ramos, Terelu Campos ha comenzado ya su particular penitencia. Motivos no le faltan. Ha sido una semana complicada que ha terminado por pasarle factura como ella misma confirmaba la noche del viernes en su programa cuando mostraba los estragos de la bajada de defensas que le ha provocado el estrés que ha sufrido por los últimos acontecimientos y que se ha saldado con un orzuelo en uno de sus ojos.
La hija de María Teresa Campos ha aclarado que está "contenta" con la primera entrevista que dio hace una semana su hija, Alejandra Rubio, anunciando su segundo embarazo y hablando, como nunca, sobre su persona con la intención de darse a conocer. Fue algo que ella misma le aconsejó y que días después desembocó en Alejandra anunciando que había decidido apartarse de los medios de manera temporal. "Era una decisión que ya tenía pensada", aclaraba Terelu en 'De viernes' indicando además que era algo "necesario".
A partir de ahí, la presentadora ha optado por el silencio. Terelu no quiere que 'la bola' se haga más grande. La misma tranquilidad que busca su hija parece que también la quiere para ella. Es toda una incógnita si viajará a Málaga, como todos los años, para disfrutar de la Semana Santa. A punto de la publicación del libro de Edmundo Arrocet y con José María Almoguera y Carmen Borrego expectantes ante lo que viene, la mayor del clan Campos aún no se ha pronunciado.
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