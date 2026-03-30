Alejandra Rubio y el padre de su bebé se trasladan a Italia tras su salida de Telecinco: "No puedo estar más aquí, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo”

Los últimos días han sido un auténtico carrusel de emociones para Alejandra Rubio. Después de semanas de rumores, la nieta de María Teresa Campos concedía su primera entrevista en '¡De Viernes!' y anunciaba que está esperando su segundo hijo con Carlo Costanzia, explicando que si no había confirmado antes la feliz noticia había sido por motivos médicos ya que no estaba siendo un embarazo fácil.

Una exclusiva que desataba duras críticas hacia la hija de Terelu Campos por su 'incoherencia' al vender la exclusiva de su futura maternidad cuando se ha jactado en numerosas ocasiones de que, a diferencia del resto del clan Campos, ella no vendía su vida privada.

Sobrepasada, y coincidiendo con su 26 cumpleaños, Alejandra anunciaba este martes 24 de marzo en 'Vamos a ver' su decisión de "dejar temporalmente la televisión": "Creo que es la mejor decisión que puedo tomar ahora mismo. No puedo estar más aquí, no puedo seguir llevándome los disgustos que me llevo y lidiando con esta situación en mi estado. Hay veces que hay que parar, que no te compensa".

"No me siento orgullosa de como me gano la vida. Tengo una lucha interna enorme por lo que pienso que podría haber sido mi vida. Y con la edad que tengo, voy a tener mi segundo hijo, me he planteado que esto igual no es lo que yo quería para mí y para mi futuro" se sinceraba.

Ahora, tras el cumpleaños de la hija de Terelu Campos, ya lejos de la televisión, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han protagonizado una escapada romántica lejos de España tras el momento más tenso que ha vivido la colaboradora en los últimos días. La hija de Terelu Campos, embarazada de su segundo hijo, ha viajado hasta Turín junto a su pareja en busca de desconexión. La colaboradora ha compartido un carrusel de imágenes junto a Carlo mostrando algunos de los momentos más especiales del viaje. “24 horas en Turín”, ha puesto acompañando las fotos.

Las imágenes reflejan una escapada muy íntima. Paseos por la ciudad, miradas cómplices y escenas relajadas en un entorno muy especial para la pareja. No es casualidad el destino, ya que Carlo es originario de allí. En las fotografías se puede ver a ambos disfrutando del tiempo juntos, alejados del foco mediático.