El grito de lamento de la hija de Isabel Pantoja: "Hay niños que lloran en el avión"

"Ésta es mi casa", es una de las míticas frases de Isabel Pantoja que aún resuenan en los oídos cuando hacía gala de su carácter frente a los medios de comunicación hace años y enfatizaba el 'mi' para que quedara claro que ella era la dueña y señora de la finca Cantora.

Su casa, testigo de su historia de amor con 'Paquirri', cuyas puertas llegó a abrir en numerosas ocasiones para dar exclusivas y gritar a los cuatro vientos precisamente su felicidad familiar y una casa que también fue testigo de los momentos más amargos cuando enviudó sin haber cumplido los 30 y con un bebé de pocos meses.

Una finca situada en el término municipal de Medina Sidonia, con un azulejo de fondo oscuro y con letras blancas en el que se leía claramente el nombre del impresionante complejo a la entrada del camino que llevaba a la casa y a las tierras que formaban los dominios de la tonadillera y del que hoy no queda ni rastro.

Tan sólo se conserva en la inmensa puerta, siempre abierta, el hierro con las iniciales FR de Francisco Rivera. Resquicios de la época dorada del torero que en su día la compró, cumpliendo su sueño al convertirse en la primera estrella del escalafón y que con el paso de los años ha sido lugar de momentos felices, de escenas para olvidar según el relato de Isa Pantoja, y motivo de la ruptura familiar.

"Yo a Cantora le tengo mucho cariño, he vivido cosas buenas y malas, pero en verdad, tiene encanto. Me gustaría volver, es mi casa de siempre, de niña" ha confesado -el programa se grabó antes de salir a la luz que la tonadillera había perdido la finca por impago de la hipoteca llegando a acumular una deuda con el banco de aproximadamente 2 millones de euros-, rememorando nostálgica lo feliz que fue en el cortijo de Medina Sidonia (Cádiz): "Me gustaba mucho ir a caballo. Yo iba a por huevos al gallinero, era todo muy campo, ver a los terneritos nacer... Los cielos más bonitos, con las estrellas más bonitas, están ahí, en Cantora, porque por la noche te pones en el porche a contar historias de miedo o de vivencias o cosas que han pasado en la casa, porque han pasado cosas así de miedo y te pones alrededor de los sofás ahí con todos, cada uno a contar anécdotas", explicaba Isa P sobre su infancia en la finca.

Isa P se ha mostrado vulnerable ante sus seguidores de Instagram. Después de hacer partícipes a sus seguidores de todo su embarazo, la hija de Isabel Pantoja también lo hizo de la "montaña rusa de emociones" que experimentó tras dar a luz a Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno. Una depresión postparto. Lo que nunca pensó que le pasaría a la influencer de 30 años, le sucedió y, a día de hoy, todavía es algo que le afecta.

"Lo paso realmente mal por ellos. Pobres...", ha escrito la hija de Isabel Pantoja, dejando claro que su sensibilidad está a flor de piel y que la primera reacción que le nace es amor, ternura y empatía hacia esa realidad tan común para muchos padres con niños pequeños, en un declaraciones que ha recogido Outdoor.

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Isa Pantoja no puede evitar sentirse identificada con el estrés e impotencia de esos padres que viven este tipo de situaciones con niños pequeños en espacios públicos. De ahí que la exconcursante de 'Supervivientes' haya querido mandar un mensaje de apoyo hacia otras madres.