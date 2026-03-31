Uno de los amigos de Alejandra Rubio lanza una petición para su futuro profesional tras dejar la televisión: "Que la llamen"

Hace justo una semana, coincidiendo con su 26 cumpleaños y después de anunciar en exclusiva en '¡De viernes!' que está esperando su segundo hijo con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio hacía pública su inesperada y sorprendente decisión de retirarse temporalmente de la televisión para disfrutar con tranquilidad de su embarazo lejos del foco mediático.

Un paso a un lado para huir de las feroces críticas que ha recibido por vender su vida cuando aseguró por activa y por pasiva que nunca lo haría, y en el que cuenta con el apoyo incondicional no solo de su novio, de su madre Terelu Campos y de su suegra Mar Flores -que rotunda ha reconocido que le parece "la mejor decisión que ha tomado en su vida"-, pero también de sus mejores amigos, como Aless Gibaja.

El influencer, que hace unos días estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Alejandra, ha asistido al primero de los cuatro conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid y, además de revelar cómo fue la celebración y cómo vio a la nieta de María Teresa Campos, ha aprovechado para hacer un llamamiento público sobre el futuro profesional de la hasta ahora colaboradora.

"Lo pasamos increíble. Estuvimos top. Amigos, con Terelu, la familia. Para mí es mi familia. Para mí Las Campos es mi familia" ha expresado, revelando que el estado anímico de Alejandra no es el deseado teniendo en cuenta que pronto volverá a convertirse en madre: "Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Tiene mucho encima y al final Alejandra necesita, creo que un break".

Actuación

"Yo le apoyo totalmente en este descanso de la tele, porque necesita un break. Y a mí me encantaría que dejara la tele y empezara la actuación de verdad. No que se olvidase, pero que llamen a Alejandra, porque es que tiene talento. Ha estudiado, o sea, es su pasión. Me gustaría que le dieran una oportunidad para actuar, que es lo que le gusta. Y me encantaría" ha afirmado.