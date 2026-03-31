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La hija de Rocío Jurado estalla tras los últimos comentarios de Rocío Flores: "Habían mantenido relaciones" mientras "estaba con su pareja"

Su intención de tomar "medidas legales"

La hija de Rocío Jurado estalla tras los últimos comentarios de Rocío Flores: "Habían mantenido relaciones" mientras estaba cin su pareja

La hija de Rocío Jurado estalla tras los últimos comentarios de Rocío Flores: "Habían mantenido relaciones" mientras estaba cin su pareja

Jota Caral / Manuel Riu

Manuel Riu

Nuevo frente para Gloria Camila y Rocío Flores en su guerra personal, que se ha vuelto uno de los temas más mediáticos comentados en Telecinco. El tiempo justo se ha vuelto a convertir en el epicentro de las críticas entre las que una vez fueron las mejores tía y sobrina.

Gloria Camila ha respondido a las declaraciones de Manuel Cortés en '¡De viernes!', donde el hijo de Raquel Bollo contó que habían tenido una relación intermitente durante los últimos "siete u ocho años" y que la última vez que habían mantenido "relaciones íntimas" fue cuando ella ya era novia del cantante Álvaro García y que Rocío Flores lo sabía todo. La hija de Ortega Cano ha anunciado en 'El tiempo justo' su intención de tomar "medidas legales" y ha arremetido contra el que era su amigo, asegurando que "no es artista" y que se lo ha "demostrado a toda España" al no estar en un estudio, sino dando una entrevista en un plató. En 'El tiempo justo' también ha escuchado las declaraciones que hizo su sobrina cuando le preguntaron antes del debate de 'Supervivientes 2026' en '¡De viernes!' qué opinaba sobre la entrevista del hermano de Alma Bollo. Tras escucharla, y como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, Gloria Camila ha hecho una petición y se ha mostrado muy tajante: "Por ahí no paso".

Gloria también ha aclarado cómo está su relación con el cantante de 'Persona Vitamina' a raíz de que Manuel Cortés contase que habían mantenido relaciones sexuales cuando Gloria y Álvaro ya eran pareja y que él le había tenido que "mentir a la cara" al gaditano, que en una discoteca le preguntó acerca de su vínculo porque se había reconciliado con la colaboradora y quería saber que entre Manuel y ella no había nada.

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Además de responder a Manuel, Gloria Camila ha contestado a la madre de este, Raquel Bollo, a la que le ha enviado un mensaje por la defensa que hizo de él este fin de semana en 'Fiesta'.

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