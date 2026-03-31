El nieto de Terelu Campos estalla sobre el posible nombre de las memorias de Edmundo Arrocet, con referencia María Teresa Campos: "Me parece una vergüenza, un poco irrespetuoso todo"

Con el cronómetro en marcha para la publicación de su libro de memorias, Edmundo Arrocet sigue dando pinceladas sobre algunos de los pasajes que componen esta biografía en la que principalmente relata, según ha explicado, los seis años de relación que mantuvo con María Teresa Campos.

A medida que se acerca el día de la salida del libro, las expectativas en el clan Campos son cada vez más patentes, y el humorista que está en España no deja de hablar. Lo último han sido sus confesiones gastros, que para algo insiste en que tiene la potestad de haber convivido con la mítica presentadora 24 horas durante los 7 días de la semana los años que estuvieron juntos.

Así, 'Bigote' ha confirmado que, efectivamente, Meli Camacho, quien fuera una de las incondicionales de María Teresa, hacía lo que cualquier amiga con confianza: llevarse las sobras en tuppers a su casa, y más cuando él desvela que no le gustan "los mariscos ni los pescados". "A mí lo único que me gustaba de las cosas que hacía era el ajo blanco, que lo hacía maravilloso", recuerda con cariño al echar la vista atrás.

Para sorpresa de todos, y aunque Edmundo Arrocet no ha dejado de soltar zascas a las hijas de María Teresa Campos, lo cierto es que parece que a él se le conquista por el estómago y si hay algo que sus hijas llevan en el ADN, además de ser buenas comunicadoras, parece que también es su buen hacer en la cocina. "Las niñitas salieron cocinando bien como Teresita. Sí, Carmencita cocinaba muy bien y Terelu igual", reconoce 'Bigote'.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y nieto de María Tresa Campos, también se ha pronunciado tajante sobre las memorias de Edmundo Arrocet y su posible título, 'Teresita se quiere casar'. "A mí ya no me sorprende nada, pero me parece una vergüenza, un poco irrespetuoso todo. Si se tienen que tomar acciones legales como ha dicho mi madre se tomarán".

José María Almoguera continúa cumpliendo con sus compromisos laborales como colaborador de 'El tiempo justo'. Ha sido precisamente al abandonar el programa este lunes cuando, después de su cruce de declaraciones con Alejandra Rubio al enterarse de que su prima está esperando su segundo hijo al mismo tiempo que el resto del público de '¡De viernes!' -antes de que la novia de Carlo Costanzia anunciase su retirada temporal de la televisión- cuando, muy dolido, el nieto de María Teresa Campos le lanzó un duro reproche deseándole en directo que disfrutase de su embarazo con los que ella consideraba su familia.

Sin dar crédito, la hija de Terelu Campos acusaba a su primo de crear un nuevo conflicto con este tema como excusa para tener protagonismo y ganar dinero a su costa y, rotunda, dejaba claro que tras su reciente reconciliación con José María, la distancia volvía a ser enorme entre ellos.

Una ruptura sobre la que se ha distanciado el hijo de Carmen Borrego, confirmando que actualmente no tienen ningún tipo de relación y no han hablado desde que Alejandra dejó la televisión hace una semana. "No hay nada... Pues sí, qué pena" se ha sincerado, dejando en el aire si cree que esta nueva brecha entre ambos tiene solución: "Pues Dios dirá" ha reconocido.