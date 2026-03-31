Preocupación por el estado de salud de Amelia Bono tras sufrir un aparatoso accidente: "Me podría haber matado"

Amelia Bono es una deportista nata, y es habitual que a través de sus redes sociales comparta -además de sus inspiradores looks, que la han convertido en una de las reinas del 'street style' en nuestro país- algunas de sus rutinas de entrenamiento, como sus sesiones de atletismo, sus jornadas en el gimnasio, o sus clases de syclo para presumir de una espectacular figura sin un gramo de grasa.

Demostrando que su afición por el deporte no tiene límites, la influencer ha decidido sumar una disciplina más a sus ejercicios y se ha estrenado con la bicicleta con una ruta de 16 kilómetros por Madrid con su novio, Alejandro Reina, que no ha acabado como le gustaría.

Y es que como ha revelado con naturalidad en su último post de Instagram, su primera experiencia sobre dos ruedas ha terminado con una tremenda caída por la Casa de Campo que le ha provocado heridas y golpes en rodillas, codos y barbilla, con una rozadura que tardará tiempo en borrarse de su rostro.

"Menudo estreno con la bici. Semejante leche que me he arreado... bendito casco!!!!" ha escrito, asegurando que a pesar de que sus 16 primeros km no han sido los soñados, "no pienso abandonar". "Me ha encantado a pesar de todo. Esperando a la siguiente ruta" ha revelado.

Además, Amelia ha acompañado su publicación de un vídeo que resume cómo fue su estreno con la bicicleta en compañía del entrenador personal Alejandro Reina, con el que ha recuperado la ilusión tras su divorcio de Manuel Martos en febrero de 2024, y con el que su relación está completamente consolidada después de hacerla pública a través de sus redes sociales en febrero de 2025 con una imagen de ambos en Nueva York y unas significativas palabras: "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí... hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices. Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera" expresaba.

Volviendo a su caída, la hija de José Bono ha compartido con sus 'followers' todos los pasos de su primera (y accidentada) ruta en bicicleta, resumiendo en un vídeo cómo fue la jornada desde que se equipó perfectamente para la ocasión con unos pantalones ciclistas negros y un maillot azul celeste, hasta que terminó por los suelos después de que, como se escucha decir a su novio, frenase con los frenos equivocados.

Heridas

"Qué hostia me he dado, me podría haber matado", se lamenta llorosa, mostrando a la cámara sus heridas en diferentes partes de su cuerpo, destacando una rozadura de tamaño considerable en la barbilla. A pesar de su caída, sin embargo, Amelia ha vuelto a casa pedaleando y, como ha asegurado con una gran sonrisa, le ha encantado la experiencia y ya está pensando en su próxima ruta en bicicleta.