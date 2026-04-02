La polémica entre la hija de Rocío Jurado y su sobrina alcanza su punto álgido: "Deleznable"

Turno para Gloria Camila, a la que ahora toca responder a las duras declaraciones que Rocío Flores ha hecho en los platós de '¡De Viernes!' y 'Fiesta' tras salir a la luz el enfado que ha provocado su ruptura y que la hija de José Ortega Cano la haya bloqueado en redes sociales sin ninguna explicación.

Dolida, la nieta de Rocío Jurado ha reconocido que le parece "infantil y surrealista" que su tía le haya hecho un 'unfollow' en Instagram, ya que sabía que haciendo eso iba a filtrarse su 'ruptura'. Asegurando que no es ella la que ha empezado esto y dejando la pelota en el tejado de la colombiana, ha reprochado que haya llevado esto a la esfera pública cuando "yo me he preocupado toda mi vida de que las polémicas quedarán en casa".

Además, se ha mostrado muy dura con que Gloria dejase entrever que la información sobre su pelea vendría de su parte y ha reconocido que le parece "deleznable" por parte de la que siempre ha considerado como una hermana, confesando además que no entiende por qué ha decidido cortar radicalmente su relación, dejando en el aire si cree que esto tiene solución o que su distanciamiento podría ser definitivo.

Unas declaraciones a las que la hija de Rocío Jurado ha reaccionado visiblemente molesta ante las cámaras de Europa Press esta misma mañana. "Yo te deseo buenos días, de verdad, pero es que... de verdad que no te voy a decir nada. Tengo programa, tú me puedes entender ¿verdad?" ha afirmado muy seria mientras paseaba a su perro.

Sin embargo, al escuchar que Rocío ha dicho que le parece "deleznable" que haya dejado caer que es ella la que ha filtrado su enfado a la prensa, ha tirado de ironía con el término que ha utilizado su sobrina: "Es una palabra, deleznable... Deleznable, que es una palabra que nunca he utilizado pero que sí, sí. Que ya sé todo lo que me estás contando. Estoy informada" ha afirmado rotunda, sin aclarar si ha cambiado de parecer y le gustaría acercar posturas con la hija de Rocío Carrasco.

Además, y aunque no ha desvelado si Ortega Cano le ha dado algún consejo en este momento tan complicado, sí ha reaccionado entre risas al reproche de Rocío después de que el torero no la haya llamado para saber cómo se encuentra. "Ya, también he visto eso. Mi padre no me dice nada, de verdad. No hablo de eso, lo siento" ha asegurado.

"Las ocho de la mañana"

"Entiendo que me tengas que preguntar pero es que son las ocho de la mañana. Tengo una cara que tú me verás. Y creo que hay veces que no. Somos humanos, somos personas... me tengo que despertar todavía, no me he tomado el café y que te vengan con una cámara así ya a las ocho de la mañana pues como que no... ¿tú puedes entender eso? Porque somos personas. Te entiendo, te respeto y te deseo buenos días pero ya. Voy a sacar a mi perro -Muchas gracias" ha zanjado, dejando en el aire si sigue queriendo a Rocío y si habrá una reconciliación o su enfado es definitivo. ¡Dale al play y no te lo pierdas!