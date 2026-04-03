El calvario de Rocío Flores por Semana Santa: "La apagafuegos"

Rocío Flores lleva viviendo su particular penitencia desde que su tía Gloria Camila decidió 'cerrar su círculo', dejándola a ella fuera e interponiendo así una barrera que ha supuesto un varapalo para quien ha sido casi una hermana.

Al principio la nieta de Rocío Jurado se mostró muy dolida, sus intervenciones en los platós eran las de una colaboradora a punto de las lágrimas cuando se le preguntaba por esta inesperada ruptura.

Pero de ahí pasó al enfado, a la defensa y al silencio. Y eso que en este distanciamiento no han dejado de aparecer acólitos, el último, Manuel Cortés que al fin y al cabo era el denominado 'tercero en discordia'.

El hijo de Raquel Bollo se sentaba en 'De viernes' y aclaraba no sólo cuál había sido su papel en la vida de Gloria Camila, sino que también señalaba a Rocío Flores como 'la apagafuegos' siempre que su tía lo había necesitado. Y eso que el cantante reconocía tenerla mucho cariño e incluso una buena amistad.

Silencio

¿La respuesta de Rocío Flores? De momento, el silencio. La hija de Rocío Carrasco no es de las que explotan, se toma su tiempo, reflexiona, analiza bien los pros y los contras y sobre todo vela por su paz mental, que es lo que más le importa después de todo lo pasado. Y en eso está, volcada en su trabajo en televisión y escuchando lo que dicen unos y otros, hasta que llegue su momento.