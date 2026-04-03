El exnovio de Cayetana Rivera rompe su silencio sobre su relación con la nieta de la duquesa de Alba

Hace poco más de una semana se conocía la noticia de la ruptura de Cayetana Rivera con Álvaro, su última pareja, y Manuel Vega, su único novio oficial hasta el momento, ha decidido hablar. Han sido sólo unas palabras, siguiendo la discreción de la que suele hacer gala, pero han sido esclarecedoras y han llegado en un momento de lo más casual.

Porque en los cuatro años de sólida relación que han mantenido Manuel y Tana, pocas han sido las veces que el empresario sevillano se ha referido a su historia de amor. Las imágenes de ellos dos juntos ya hablaban por sí solas. Estaban felices, enamorados, su relación iba viento en popa y los dos estaban integrados en sus respectivas familias, aunque como en su día dijo Eugenia Martínez de Irujo, no había prisa para la boda.

Hace nueve meses que su relación llegó a su fin. Tan discreto fue el adiós como el comienzo de este noviazgo que empezó en 2021, pero que no se hizo público hasta un año después. Ahora, después del distanciamiento y sin que se sepan a ciencia cierta los motivos por los que terminaron, Manuel Vega ha dejado claro que el cariño entre ambas familias sigue intacto.