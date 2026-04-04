Gabriela Guillén revela cómo es la verdadera relación con Bertín Osborne: "Le quiero muchísimo"

Fin al salto televisivo de Gabriela Guillén que hace un mes ponía rumbo a Honduras presentándose como una mujer fuerte que no le tenía miedo "al hambre ni a la convivencia".

No ha llegado a la mitad del concurso, pero puede estar orgullosa de no haber sido una de las que ha tirado la toalla, ha vuelto a España feliz, con ganas de ver a su bebé y feliz de saber que Bertín Osborne ha seguido su paso por la isla. "Me han dicho que está allí sufriendo, como sea, como deben sufrir todos", reconocía el cantante jerezano a los micrófonos de EUROPA PRESS recientemente.

Bertín indicaba que no es fiel seguidor del formato, pero que sabía de los pasos de la empresaria por sus allegados, aunque confesaba que sí había visto lo más esperado del programa: "La vi saltar desde el helicóptero".

Honduras

Gabriela Guillén también ha hablado de Bertín durante su estancia en Honduras. La esteticien confesó a sus compañeros el inmenso cariño que le profesa: "Le quiero muchísimo, de verdad, tenemos una relación bonita y cordial. Y sé que él también me quiere mucho". Además, dejó claro que el artista es "un padrazo. Es muy importante que él y nuestro hijo mantengan una relación estrecha". En su recuerdo queda, la relación "maravillosa" que mantuvieron, según ella, "durante dos años".