La seca despedida de Sara Carbonero y Jota Cabrera tras su separación: "Prefiere dejarlos para la intimidad"
Esto es lo que ha pasado
La periodista Sara Carbonero protege con recelo su vida privada hasta el punto de cuidar al máximo sus muestras de cariño con sus allegados. Y eso que con la palabra lo dice todo, pero los besos y los abrazos parece que prefiere dejarlos para la intimidad, lejos de los focos que ya la alumbran lo suficiente en el horario laboral.
Así que no es de extrañar que Sara Carbonero y Jota Cabrera se hayan dicho adiós en el aeropuerto como si de dos amigos se tratara y no como una pareja de enamorados que se despide después de pasar unos días juntos que han exprimido al máximo. Es lo que tiene mantener una relación a distancia y estar pendientes de coger aviones y cuadrar agendas para poder verse.
Avión
En la mañana de este sábado, la toledana se encargaba de acompañar a su chico al aeropuerto para que cogiera un avión. Parando el coche durante unos breves minutos, el empresario canario bajaba del vehículo, cogía su equipaje y se despedía sin que hubiese un mínimo gesto de amor, ni siquiera una sonrisa de complicidad entre ellos que mostrara que, a pesar de la despedida, ya están pensando en su próximo reencuentro.
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