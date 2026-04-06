Fernando Alonso y Melissa Jiménez presentan en público a su hijo y desvelan el verdadero nombre del bebé: "Nunca te imaginas lo que viene"

Melissa Jiménez y Fernando Alonso están viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal tras convertirse en padres. La noticia ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores, no solo por lo inesperado del momento, sino porque supondría un giro total en su vida fuera del foco de la Fórmula 1.

El piloto siempre ha tratado de llevar su vida privada en la más estricta intimidad. Algo que ha conseguido con sobresaliente, teniendo en cuenta que es uno de los pilotos más reconocidos de la historia. Su relación con Melissa Jiménez, periodista deportiva y reportera de la F1 en Dazn. Vamos, que ambos se enamoraron entre neumáticos y entrevistas.

Tras la llegada de su primer hijo en común, la pareja emprenden una nueva vida. Y, pese a que se sabía que Melissa Jiménez estaba embarazada, se desconocían ciertos datos como el sexo del bebé o la fecha en la que se esperaba su llegada.

Primera imagen en público

Además de conocerse que el piloto y la periodista han sido padres juntos por primera vez, la pareja ha dado un paso más y han compartido en redes sociales la primera imagen del pequeño y su nombre completo. Una bonita fotografía. Se trata de la acreditación oficial del pequeño para el paddock de la Fórmula 1. En esa credencial aparece una foto delpequeño a la que le han cubierto el rostro con un casco de Toyota. "Muchas gracias F1. El primero de muchos", añadía.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez publican la primera foto de su hijo y desvelan el verdadero nombre del bebé: "Nunca te imaginas lo que viene" / Instagram

Pese a lo reservado que es el piloto asturiano, hace unos días hacía una excepción y contaba en DAZN cómo había vivido esta experiencia. "Nunca te imaginas nada, viene lo que viene. Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien, pero afortunadamente todo ha salido bien. Tanto la mamá como el bebé están bien", indicó a las cámaras de DAZN. Y sentenció: "Es un momento superfeliz, muy especial, y nada, ahora ya al trabajo".