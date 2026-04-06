Irene Rosales, fichaje bomba de Joaquín Prat como respuesta a los ataques de Kiko Rivera

Irene Rosales ha decidido no quedarse callada y en pleno huracán mediático tras los ataques de Kiko Rivera en ‘De Viernes’, la sevillana ha dado un paso al frente y ha cerrado un fichaje clave en Telecinco que va a dar jugosos titulares.

La excolaboradora regresa a la pequeña pantalla como nueva integrante de ‘El tiempo justo’, el magacín vespertino que presenta Joaquín Prat, en un movimiento que muchos interpretan como una respuesta directa —aunque silenciosa— a su expareja, que después de su polémica entrevista, se ha justificado.

El timing no es casual. La incorporación de Irene Rosales llega apenas días después de que Kiko Rivera protagonizara una de sus intervenciones más polémicas en televisión, cargando duramente contra ella y también contra Jessica Bueno.

Las declaraciones del DJ —en las que cuestionaba su actitud y lanzaba acusaciones relacionadas con el dinero y la convivencia— provocaron un auténtico terremoto mediático y una oleada de críticas en redes sociales.

La incorporación de Rosales a ‘El tiempo justo’, el programa de actualidad y crónica social de las tardes de Telecinco, la sitúa de nuevo en primera línea televisiva, después de su entrevista en 'De viernes' el pasado mes de marzo.

De esta manera, Telecinco ha sabido aprovechar el enorme interés generado por el conflicto con Kiko Rivera para reforzar uno de sus formatos de tarde, incorporando a una figura que está en el centro de la conversación.

Una relación destruida

Tras su separación en 2025, ambos intentaron mantener cierta cordialidad por el bien de sus hijas, pero la situación ha ido deteriorándose progresivamente hasta llegar a un punto de ruptura total.

Noticias relacionadas

Las diferencias sobre la custodia, los aspectos económicos y la vida personal de cada uno han terminado por dinamitar cualquier posibilidad de entendimiento.