Kiko Rivera confirma en un comunicado la fecha que le ha dado a Irene Rosales para "dejar de darle dinero" tras la "infidelidad": "Te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita”

Al margen de su inesperada reconciliación con Isabel Pantoja, Kiko Rivera está de nuevo en el ojo del huracán por sus demoledoras palabras sobre Irene Rosales en '¡De viernes!'. En una entrevista grabada, el dj ha arremetido contra su exmujer, con la que no tiene ningún tipo de relación desde que solicitó la custodia compartida de las dos hijas que tienen en común.

"Cuando te pagan todo, se vive muy bien. Cuando te lo pagan todo, eso tiene un nombre. Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran", ha sentenciado insinuando que la influencer es una "mantenida".

Lejos de quedarse ahí, Kiko ha asegurado que Irene empezó su relación con su actual pareja, Guillermo, antes de su separación -afirmando que le ha metido en la casa que continúa pagando él- y ha dejado claro que a pesar de que la sevillana siempre ha presumido de querer a Francisco -el niño que el dj tiene con Jessica Bueno- como si fuese su hijo, eso no es verdad.

El cantante ha hablado de manera contundente sobre su exmujer y el motivo por el la buena relación que mantuvieron en un principio tras su separación se ha roto por completo: "Lo único que he pretendido es pasar el mismo tiempo que pasa ella con mis hijas. El 50%. Pues hasta eso me ha quitado”. Lo cierto es que el DJ le pidió a Irene Rosales la custodia compartida y ella se negó.

Una decisión que Kiko ha asegurado que aceptó porque "está cansado de guerras". También, el hijo de Isabel Pantoja se ha referido al pacto que acordó con Irene y que aún mantiene: "Le doy un año para que se busque la vida y pueda hacerse un colchón. A partir de ese año, te pagas tus cositas, que ya eres mayorcita”. Sin embargo, Kiko Rivera ha contado que fue raíz de este pacto cuando llegaron los malos rollos. No obstante, el cantante ha asegurado que continúa pagando a Irene: "Lo único que interesa es el dinero (...) Lo he aceptado por no pelear más. Ya no tengo obligación de hacerlo, pero todavía sigo haciéndolo porque me comprometí hasta una determinada fecha".

Tajante, el hijo de Isabel Pantoja ha dedicado unas contundentes palabras a Irene Rosales: "Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran (...) Cuando te pagan todo, se vive muy bien".