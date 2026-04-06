El mayor miedo de Gabriela Guillén y que afecta a su hijo con Bertín Osborne, se confirma tras volver de Supervivientes: "Todo está..."

Después de un mes en Honduras viviendo el que confiesa que ha sido el "mayor reto" de su vida, Gabriela Guillén se convertía el pasado 1 de abril en la segunda expulsada de 'Supervivientes' al perder su duelo frente a Darío y Borja en la 'desaparición' de 'Playa Destino'.

Este sábado la ex de Bertín Osborne aterrizaba en Madrid junto a Paola Olmedo -expulsada en la gala del jueves- y, retomando poco a poco la normalidad una de las primeras cosas que ha hecho después de reencontrarse con el hijo que tiene en común con el cantante, David (2), ha sido acudir a una revisión médica para someterse a una analítica y comprobar que todo está bien tras el hambre y los pesares que ha pasado durante el reality.

Intentando pasar desapercibida con una gorra y gafas de sol -ya que será este martes cuando reaparezca en el debate de 'Tierra de nadie' presentado por Ion Aramendi-, y presumiendo de bronceado y de su nueva figura con unos pantalones fluidos beige, top de lycra blanco y camisa azul cielo abierta, Gabriela se ha mostrado de lo más sonriente al ver a las cámaras de Europa Press, confirmando así que está feliz a pesar de que confiaba en aguantar más en los Cayos Cochinos.

Y aunque no puede hacer declaraciones por su relación contractual con 'Supervivientes', sí ha reconocido con gestos y sonrisas que ya ha podido estar con su bebé, y que está encantada y muy agradecida a Bertín por haberla apoyado durante el concurso: "Muy bien, muchas gracias, muy bien, muy bien" ha expresado radiante.

Dejando en el aire si echa de menos la isla y si ya ha recuperado algo del peso que perdió -aunque sí ha dejado entrever que está comiendo todo lo que puede después del hambre que ha pasado- Gabriela ha revelado que "todo está muy bien" y que ahora toca retomar la rutina.