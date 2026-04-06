La nueva novia de Kiko Rivera planta cara a Irene Rosales tras la incendiaria entrevista del DJ y advierte: "Han ido a ofenderte y vas a defenderte"

Al margen de su inesperada reconciliación con Isabel Pantoja, Kiko Rivera está de nuevo en el ojo del huracán por sus demoledoras palabras sobre Irene Rosales en '¡De viernes!'. En una entrevista grabada, el dj ha arremetido contra su exmujer, con la que no tiene ningún tipo de relación desde que solicitó la custodia compartida de las dos hijas que tienen en común.

"Cuando te pagan todo, se vive muy bien. Cuando te lo pagan todo, eso tiene un nombre. Estoy hasta los cojones. Lo que tiene que hacer cada uno es buscarse las papas. Si tu nivel de vida ha bajado, ese no es mi problema. Búscate las papas. Déjame de escribirme mensajes por tonterías. Le he puesto las cosas muy fáciles y, cuando pones las cosas muy fáciles, las personas se malacostumbran", ha sentenciado insinuando que la influencer es una "mantenida".

Lejos de quedarse ahí, Kiko ha asegurado que Irene empezó su relación con su actual pareja, Guillermo, antes de su separación -afirmando que le ha metido en la casa que continúa pagando él- y ha dejado claro que a pesar de que la sevillana siempre ha presumido de querer a Francisco -el niño que el dj tiene con Jessica Bueno- como si fuese su hijo, eso no es verdad.

Unas durísimas declaraciones que han desatado un aluvión de críticas contra el hijo de Isabel Pantoja que, lejos de retractarse de su ataque a su exmujer o disculparse públicamente, ha emitido un rotundo comunicado en redes sociales para defenderse y pedir respeto por su novia, Lola García.

"De verdad, ya está bien. Lola y yo estamos siendo objeto de una cantidad de insultos, faltas de respeto, ataques personas que, sinceramente, no me merezco. Nos está destrozando por dentro. Esto ya no va de críticas, esto va de señalar, de machacar, de hacer daño sin ningún tipo de límite... como si no fuéramos personas, como si no tuviéramos corazón, como si no sintiéramos", ha expresado.

Y aunque ha reconocido que "he perdido las formas", ha justificado que si lo ha hecho es porque "esto está afectando a lo más sagrado que tengo en esta vida: mis hijas. Y eso... eso me rompe por dentro. Eso me puede". "Ya está bien de callar. Ya está bien de aguantar. Si lo que voy a decir no gusta... no es mi problema. Yo ya no me voy a callar más", ha advertido, dejando entrever que no parará en sus ataques a Irene y que el próximo viernes, en su regreso al plató de '¡De viernes!', contará la verdad sobre su separación.

Incansable en su apoyo a Kiko, y cada vez más cómoda con el protagonismo mediático que ha adquirido en las últimas semanas, también Lola García ha emitido un comunicado en sus redes sociales para defender al cantante de 'El mambo' de las críticas y responder a los que cuestionan su relación.

"Amor, que sigan hablando, que opinen, quieran o no, han ido a ofenderte y tú vas a defenderte", ha comenzado su carta abierta a su pareja, lamentándose de que "siempre para ti es más difícil por ser quien eres, eso ya lo sabías tú y ahora lo estoy aprendiendo yo". "Lo que dicen los demás no nos define", ha asegurado respecto a las críticas que están recibiendo.

"Por desgracia hay miles de divorcios cada día, solo que el tuyo es mediático y es donde muchos descargan lo suyo. Sigue a lo tuyo, a lo nuestro, y acuérdate del ruido. Te quiero", ha añadido haciendo referencia a la separación de Kiko e Irene.

No contenta con esta carta abierta en la que ha dado la cara por el dj, Lola también ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que la atacan por su relación con el hijo de Isabel Pantoja: "No me conocéis. Preocuparos, primero, de lo que hacéis vosotras, que es escribir a otra mujer para faltarle al respeto. Las palabras también hablan de quien las usa", ha sentenciado.

"Por favor, no me habléis como si fuerais cercanas ni opinéis de lo que no tenéis ni idea. La libertad de expresión no es faltar al respeto. No os confundáis", ha zanjado.