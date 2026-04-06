Preocupación en Pasapalabra por los sucedido a una invitada en pleno programa: "Háganse analíticas"

En Pasapalabra están acostumbrados a las emociones fuertes. Después del intenso duelo que protagonizaron Manu y Rosa por hacerse con el bote más millonario de la historia, en el programa que presenta Roberto Leal siguen en busca de dos nuevos contrincantes que lleguen dispuestos a ofrecer auténticas batallas cada tarde por conseguir el premio final.

Pero no solo los concursantes son protagonistas del programa de las tardes de Antena 3, los invitados que siempre acompañan a los cabecillas del equipo azul o naranja también juegan un papel fundamental para que los concursantes logren segundos de cara a batirse en duelo en el rosco.

Pero además de segundos, los invitados también aportan un toque de humor o de conciencia, como ha sido el caso de Laura Sánchez, modelo e invitada del equipo naranja, quien sufre de diabetes crónica y que animó a la gente a someterse a chequeos médicos para tratar la enfermedad. "Háganse analíticas", decía la modelo.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.