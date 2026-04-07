El actor que confiesa en El Hormiguero su peor miedo: "Se está agobiando solo de contártelo"

El Hormiguero ha vuelto este lunes al access de Antena 3 tras un breve parón vacacional. El famoso actor Luis Zahera ha sido el invitado encargado de abrir la semana y lo ha hecho para conversar acerca de sus nuevos proyectos, entre los que se encuentran el monólogo "Chungo" y el thriller "Zeta" que protagoniza junto a Mario Casas.

Durante la entrevista también abordó diferentes anécdotas personales vividas dentro y fuera de España así como uno de los episodios de su infancia que rescata de manera cómica en su espectáculo, cuando siendo apenas un bebé su madre le dejó olvidado en la cocina al prenderse fuego una sartén. "Me lo repetía cada Navidad", recordaba.

En el mismo arranque del programa, Pablo Motos comentó el frenético periodo laboral por el que atraviesa el actor aludiendo al agotamiento que ello conlleva: "¿En cuántos líos estás metido?", le preguntaba, a lo que una de las hormigas observaba de manera insólita que "se está agobiando solo de contártelo". El gallego afirma estar en un momento "dulce" aunque reconoce que se comienza a plantear el decir "no" a algunos proyectos, llegando a bromear sobre su asistencia al espacio de Motos: "Voy a empezar a rechazar y a no venir más".

Reflexionando sobre la pasión por su profesión, Zahera, que está a punto de cumplir 60 años, confesaba la ansiedad que le causa el pensar "¿Y cuando pare, me voy a adaptar a no trabajar?" , mencionando el contraste generacional en la conciliación entre trabajo y ocio que aprecia de cerca en sus sobrinos: "El tiempo es más importante" decía, valorando de manera positiva su actitud.

Los invitados de esta semana

Este martes Trancas y Barrancas recibirán la visita de la humorista, actriz y escritora Paz Padilla, que publica su nuevo libro Alzar el duelo el 8 de abril. El miércoles será el turno de la pareja formada por los actores Kira Miró y Salva Reina para presentar la nueva película Solos, cerrando el plantel de invitados de la semana el jueves 9 de abril el luchador de la MMA y actual campeón del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria.