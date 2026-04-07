Anabel Pantoja emite un comunicado a todos su seguidores tras lo ocurrido: "Os presento a esta barriga no embarazada"
"Es algo íntimo y personal que, después de 39 años, ha ocurrido"
Si hay algo que caracteriza a Anabel Pantoja es la naturalidad y la espontaneidad con las que hace partícipes de su día a día a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Algo que ha vuelto a demostrar en el post que ha compartido este lunes por la noche en el que se ha sincerado como nunca sobre los cambios que ha sufrido su físico desde que se convirtió en madre de su pequeña Alma en noviembre de 2024.
A corazón abierto, y con un vídeo en bikini en una playa de Gran Canaria, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado el duro momento personal que está atravesando al no haberse recuperado del todo del embarazo. "Las apariencias engañan, y detrás de lo que parece algo a lo mejor hay algo más a fondo o más profundo. Nunca voy a venirme abajo por algo físico, pero si tenía que expresar abiertamente con vosotros una etapa complicada que estoy viviendo con mi cuerpo" ha comenzado su comunicado.
"Antes me sentía con mis curvas y bien y ahora no lo veo" ha reconocido, admitiendo que no gustar lo que ve cuando se mira en el espejo "me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida que no quiero que se jodan".
Como ha expresado en el vídeo, "es algo íntimo y personal que, después de 39 años, ha ocurrido". "Sabéis que me caracterizo un poco por ir siempre en bikini, por no importarme una mierda lo que me digan a pesar de todos los insultos que recibo. Nunca he tenido un cuerpo de modelo, tampoco lo pretendo. Estoy bien como estoy" ha asegurado, confesando que el gran cambio en sus curvas ha llegado después de su embarazo.
Posando de frente y de perfil con un escueto bikini azul eléctrico, Anabel ha relatado que "desde que di a luz a Alma no me he recuperado". "Tampoco he puesto esa actitud que ponen otras mamis que se matan en el gimnasio. Tengo una situación bastante jodida, pero aun así no lo hago, dieta súper extrema tampoco lo hago" ha admitido.
Sin embargo, y a pesar de que no es todo lo constante que debería, se ha lamentado -señalándosela y bajando un poco a parte de abajo de su traje de baño- de "esta barriga que se me ha quedado. Parece que estoy embarazada todavía. Antes de estar embarazada de Alma era gordita, siempre lo he sido, he tenito mi barriguita así redonda, guay, pero esto de perfil que parece que estoy otra vez embarazada no lo he tenido nunca".
"Pero bueno, aquí hubo un bebé 9 meses. He sufrido un cambio bastante gordo, no soy una persona constante. Ojalá tuviera una varita mágica o meterme en un quirófano y ponerme el cuerpo de tal, pero tampoco tengo el valor" se ha sincerado.
Y aunque ha querido dejar claro que ahora que llega esa época en la que se pasa todo el día en bikini y "voy a mostrarme como soy porque no me da vergüenza, no es complejo, no es miedo", sí confesa que al verse la barriga "me afecta a la cabeza, me hace buffff".
"Es ley de vida, no sé si me lo podré quitar. No sé si le pondré remedio, espero ponerlo para estar feliz. Y bueno, os presento a esta barriga no embarazada" ha concluido su vídeo de perfil con una sonrisa triste. Y, por si quedaba alguna duda, en el texto que le acompaña ha asegurado que "seguiré siendo yo misma, no tendré vergüenza e iré con la cabeza alta, pero tendré esa cosita en mi cabeza". "Que ningún defecto físico te frene o te impida ser feliz porque puede ser MUY PELIGROSO" ha finalizado.
