Irene Rosales responde a Kiko Rivera tras sus demoledoras acusaciones: "No me tengo que defender de nada"

Tras su separación en agosto de 2025, la cordialidad entre Kiko Rivera e Irene Rosales parece haber quedado definitivamente atrás. El dj sorprendió en su entrevista en '¡De viernes!' al centrar gran parte de sus -demoledoras- declaraciones en su exmujer, dejando en segundo plano la esperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja.

Duros ataques y acusaciones

Kiko Rivera no dudó en cargar contra Irene, dejando claro que no desea mantener relación alguna con ella y que se “la pela”, al igual que la madre de su hijo Francisco, Jessica Bueno. Según explicó, ha sido él quien ha cubierto desde la ruptura la casa donde vive Irene con sus hijas, así como el coche y el teléfono. Además, reveló que la influencer habría iniciado su relación con su actual pareja, Guillermo, antes de la separación, generándole un fuerte malestar al encontrárselo en el domicilio que él sigue pagando siete meses después del divorcio.

Continuará este viernes

Estas declaraciones tendrán continuidad en el próximo programa de '¡De viernes!'. A pesar de las críticas que han recibido él y su pareja, Lola García, Kiko reafirmó que no piensa quedarse callado y que ha llegado el momento de poner fin a los silencios: "Ya está bien de aguantar".

Irene Rosales responde y estrena programa

Hasta ahora, Irene se había mantenido al margen, aunque sí reposteara mensajes de apoyo de Guillermo y de seguidores que la han defendido públicamente. Sin embargo, ha sorprendido al anunciar su incorporación como nueva colaboradora de 'El tiempo justo'.

Horas antes de su estreno en el programa presentado por Joaquín Prat, la influencer explicó ante Europa Press que se siente tranquila y preparada para afrontar esta nueva etapa: "Estoy muy tranquila. Tengo muchas ganas, pero no me tengo que defender de nada. Voy a hacer mi trabajo y sé que obviamente tengo que responder ciertas preguntas, pero voy tranquila".

Prioridad: el bienestar de sus hijas

Irene ha optado por mantener la calma y no entrar en polémicas, dejando claro que las circunstancias cambian con el tiempo y que no desea prolongar conflictos innecesarios. Por encima de cualquier enfrentamiento, su prioridad son sus hijas, Ana y Carlota, y considera que mantener una relación cordial con su exmarido es lo mínimo necesario para garantizar su bienestar.