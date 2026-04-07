Kiko Rivera lo hace oficial y se confiesa sobre su futura paternidad con Lola García: "La muestra de cariño más grande"

Al margen de sus durísimas declaraciones sobre Irene Rosales, Kiko Rivera ha dejado más titulares en su entrevista en '¡De Viernes!'; uno de los más comentados, referido a su novia Lola García, con la que mantiene una sólida relación desde finales de 2025 y se ha convertido en su mayor apoyo en su guerra contra su exmujer.

A pesar de que se conocen hace poco más de tres meses, la bailarina tiene tan claro que el hijo de Isabel Pantoja es el hombre de su vida que ya habrían hablado de la posibilidad de tener un hijo juntos. Y aunque ser madre es uno de los deseos más importantes que a su chica le gustaría cumplir, el dj se ha lamentado de que no podrá ser posible con él, destacando el gesto de amor de Lola al elegir quedarse a su lado aunque sabe que no puede volver a ser padre -tiene tres hijos: Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno; y Ana y Carlota, en común con Irene- tras someterse a una vasectomía hace varios años.

"Yo creo que el sueño de toda mujer, o de casi toda mujer, es ser madre. En este caso, Lola forma parte de esa gran mayoría de mujeres cuyo sueño es ser madre. Pero yo no puedo darle eso porque estoy operado" ha expresado con naturalidad, reconociendo que de haberlo sabido, quizás no se habría operado.

"Saber que no puedo darle lo que ella quiere y que, aun así, me siga eligiendo... eso es la muestra de cariño más grande que existe en este mundo", ha confesado emocionado por esta prueba de amor que refleja lo importante que es para Lola, que ha renunciado (por lo menos de momento) a sus deseos de convertirse en madre por Kiko.

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Lo que sin embargo no sabe, y un urólogo ha explicado en 'Vamos a ver', es que la vasectomía podría ser reversible mediante una microcirugía llamada vasovasostomía, con un porcentaje de éxito del 80 o 90% de los pacientes que le permitiría al hermano de Isa Pantoja tener más hijos. Y no es la única opción, ya que la bailaora también podría someterse a una inseminación artificial o a una fecundación in vitro con esperma del dj, por lo que la joven no tiene por qué renunciar a su sueño de quedarse embarazada si todo sigue tan bien cmo hasta ahora entre Kiko y ella.