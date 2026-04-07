María del Monte, muy sincera sobre la relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Tengo mi opinión"
Esto es lo que ha ocurrido
María del Monte vive un momento personal y profesional muy especial, pero sigue manteniéndose extremadamente prudente cuando se le pregunta por los temas más polémicos y que, en cierta mnera, están ligados a ella o a su pasado. Aprovechando la presentación de su nuevo proyecto musical, la artista ha reaparecido ante los medios y, como es habitual en ella, ha dejado titulares rotundos sin necesidad de entrar en polémicas directas.
Preguntada por el acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, después de años de distanciamiento y reproches públicos, la artista deja claro que prefiere no posicionarse de cara a la galería. "Obviamente tengo mi opinión, pero es mía", sentencia, dejando entrever que sí tiene un criterio formado, pero que no está dispuesta a compartirlo. Y cuando le plantean si le parece sincero este perdón entre madre e hijo, se mantiene firme en su discreción: "Yo mis cosas las llevo para mí", zanja, marcando una vez más las distancias con el mediático clan Pantoja y evitando alimentar más debates.
En la misma línea de prudencia responde al ser cuestionada por las duras declaraciones de Kiko contra Irene Rosales, madre de sus hijas. "Tampoco voy a... Creo que son cosas en las que es mejor guardar silencio y en mi postura", afirma, dejando claro que no va a entrar a valorar ni a juzgar públicamente los conflictos ajenos. Fiel a su estilo, la cantante opta por el silencio antes que por crear más revuelo, reforzando esa imagen de serenidad y respeto que la ha caracterizado en los últimos años.
Más abierta se muestra al hablar de su propio momento personal, especialmente cuando se le pregunta por cómo se encuentra a un año de afrontar el juicio contra su sobrino, Antonio Tejado. "Ahora mismo estoy ilusionada, estoy contenta. Estoy a ratos felices y la felicidad no es un estado eterno, pero ya conseguir tenerla a ratos es una delicia", confiesa, dejando ver que, pese a todo lo vivido, ha conseguido recuperar la ilusión y ciertos espacios de calma. Unas palabras que reflejan madurez, realismo y una forma muy honesta de entender la vida.
Renovación
En lo profesional, María del Monte también atraviesa una etapa de renovación. Ilusionada con su nuevo trabajo, explica que ha querido darle un giro a su estilo sin perder la esencia: "Pues no es que sea ni mejor ni peor, pero sí distinto. Y, bueno, por primera vez pues he metido unos mariachis en las sevillanas y, no sé, darles un toquecito de por ahí y no ha quedado mal". Con esta fusión entre las sevillanas de siempre y los sonidos mexicanos, la artista apuesta por sorprender a su público, demostrando que sigue con ganas de experimentar y de seguir creciendo sobre los escenarios.
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