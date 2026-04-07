Máxima tensión en First Dates tras el encontronazo protagonizado por dos solteros en plena cena: "Cojo y lo reviento"

En First Dates las sorpresas son la tónica habitual del programa, ya sea por la chispa que puede surgir entre los solteros en cuestión de segundos o por el chasco que pueden llevarse los comensales tras conocerse en persona.

En esta ocasión, ha sido la cita entre Bárbara y Óscar la que ha dejado más de un titular pero poca química entre ambos, sobre todo por la parte de ella. El tema elegido para romper el hielo fue el sexo, una propuesta por parte del programa y ante la que los dos comensales parecían sentirse algo incómodos. Aunque fue Óscar el que poco a poco se fue soltando.

Sin embargo, Bárbara no parecía nada proclive a seguir conociendo a su cita y, ante la falta de química la extremeña decidía dejar de conocer al soltero. "¿Cómo le vas a decir que no te ha cumplido tus expectativas? igual se echa a llorar", contaba la soltera.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.