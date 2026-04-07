El parecido de un concursante de Pasapalabra con un conocido rostro que nadie se esperaba

Pasapalabra nos sigue regalando una sucesión de anécdotas diarias en Antena 3. El concurso líder de las tardes vivió este lunes un curioso momento que tuvo como protagonista al concursante Javier, abogado de profesión y el más veterano hasta la fecha tras la entrega del bote el pasado mes de febrero.

Sucedió cuando en la tradicional presentación de los invitados, entre los que se encontraban Pastora Soler, Virginia Riezu, Dani Grao y Alberto Amarilla, fue precisamente el protagonista de "Fuga de cerebros" quien pidió la palabra para hacer partícipes a los presentes del gran parecido existente entre la voz del aspirante del equipo naranja y la del conocido cómico, actor y guionista Ernesto Sevilla (La que se avecina). "El timbre de voz de Javier es el mismo que el de Ernesto Sevilla", exclamaba ante la sorpresa de Roberto Leal.

Entre risas, el joven madrileño pronunció unas palabras que refutaron la observación de su compañero de juego.