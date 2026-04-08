Adiós a Alejandra Rubio por la confesión sobre la verdadera autora de su libro: en sus 26 años de vida

Recuperada de la gastrointeritis que le obligó a pasar por el hospital y enturbió los días de descanso que ha pasado en Málaga con Carlo Costanzia, su hijo Carlo Jr. y su madre Terelu Campos disfrutando de la Semana Santa, Alejandra Rubio vuelve a estar en el punto de mira tras revelar en redes sociales que se ha comprado su primer ordenador a los 26 años.

Emocionada, la influencer ha compartido un vídeo presumiendo de su nueva adquisición -un modelo de Apple en color rosa- y los comentarios no se han hecho esperar, ya que han sido muchos los que se han preguntado cómo ha podido entonces escribir su libro, 'Si decido arriesgarme' (que se publicará el próximo 13 de mayo) si no tenía un ordenador hasta ahora.

Y aunque decidió retirarse de la televisión después de anunciar su segundo embarazo para evitar las críticas, estas no han tardado en surgir, además de numerosos memes sobre si ha escrito su novela con pluma y papel, o con una máquina de escribir al más puro estilo Jessica Fletcher en 'Se ha escrito un crimen'.

Consciente de que a muchos les sorprendería que no haya usado un ordenador en sus 26 años de vida, Alejandra ha aclarado en su vídeo que "he escrito mi libro entre un ipad y el móvil", respondiendo así a los que han puesto en duda que realmente sea ella la autora. "No soy amante de la tecnología pero hay que ponerse al día en algún momento. Y ya llegaba la hora de tener un ordenador propio" ha expresado.

Además de presumir de su nuevo portátil, la nieta de María Teresa Campos ha mostrado orgullosa su incipiente barriguita "de cuatro meses y poco, el tripón que tengo ya", poniéndose de perfil para enseñar su 'curva de la felicidad' a la espera de dar la bienvenida a su segundo hijo con Carlo.

Pero el drama sigue sacuienco al clan Campos. Carmen Borrego ha reaparecido en 'Vamos a ver' y se ha enfrentado a la entrevista de Edmundo Arrocet en '¡De Viernes!' en la que, además de presentar a su nueva novia, Mimi -que aseguró que no eran pareja, dejando al cómico a los 'pies de los caballos' por la sombra de un montaje para seguir ganando dinero- insistió en que María Teresa Campos se sentía muy sola y en que sus hijas no iban nunca a visitarla.

"Estoy harta, hartísima, quemadísima" ha confesado la tía de Alejandra Rubio. "Nosotras no hablamos de este señor, no se puede escuchar que no habla mal de mi madre hablando mal de sus hijas y sus nietos que es lo que más le importaba a mi madre. No se puede mentir más caballero, y no se puede jugar a confundir a la gente, porque dice que no íbamos a verla, pero cuando estaba con mi madre era una mujer sana, con su trabajo y con su vida" ha estallado, dejando claro que durante su relación con Edmundo ella trabajaba codo con codo con la presentadora y se veían varios días a la semana.

"Se ha portado muy mal con mi madre. A lo mejor el que no estaba era él" ha sentenciado, aconsejándole que "siga con su vida caballero" y se olvide de una vez de las Campos.