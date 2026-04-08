Irene Rosales estalla tras haber sido acusada de "mantenida" por Kiko Rivera y lo que pasó con el "otro hombre": "Yo he estado cuidando de nuestras hijas, un trabajo poco reconocido"

Irene Rosales se estrenaba este martes como nueva colaboradora de 'El tiempo justo' y, tranquila pero rotunda, respondía implacable a las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en '¡De Viernes"', donde la acusó -entre otras cosas- de ser una "mantenida" y de haber empezado su relación sentimental con Guillermo antes de su separación.

"No te puedo decir que no me ha afectado porque son unas declaraciones muy duras. No voy a excusar el comportamiento. Pero personalmente no me afecta en absoluto, estoy viviendo un momento muy dulce" ha asegurado, aclarando que aunque "él ha aportado mucho más económicamente" durante su matrimonio, "yo he estado cuidando de nuestras hijas, un trabajo poco reconocido". "He sido una auténtica imbécil por haber aguantado tanto tiempo, no hay otro nombre" ha sentenciado.

Tras su debut en el programa de Mediaset presentado por Joaquín Prat, Irene ponía rumbo a Sevilla para reencontrarse con sus pequeñas y, reconociendo que "me he visto muy bien" en su regreso a televisión, ha confesado que no se ha quedado con ganas de decir nada: "No he ido a contestar nada, pero sabiendo que tenía que contestar, he ido a empezar mi trabajo". "Soy una persona buena, pero creo que también necesito de vez en cuando decir lo que siento" ha reivindicado.

"Ya he dejado claro que obviamente Kiko está en todo su derecho de hablar y de decir todo lo que tenía que decir, pero creo que no eran las formas" ha expresado, asegurando que "lo único que me duele es que todo se queda grabado y lo pueden ver mis hijas. Pero a mí doler por mí no me duele".

Y, afirmando que lo que ha insinuado el cantante de 'El mambo' de que comenzó con Guillermo antes de romper su matrimonio "no voy a decir que sea mentira, pero que no son exactas como él cuenta o que no son así", no ha dudado en mandarle un mensaje de cara a su entrevista en el plató de '¡De Viernes!': "Yo no espero nada. Que él disfrute de su entrevista y que piense mucho también en él y que la disfrute y ya está".

Además, lejos de arremeter contra Kiko o su novia, Lola García, ha revelado que si la bailaora es el amor de su vida y que gracias a ella se ha reconciliado con Isabel Pantoja, "me alegro enormemente, de verdad, me alegro enormemente. Porque creo que si es para siempre, es bueno para todos".

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"Yo no siento que yo sea así, por lo tanto... Yo me siento tan sumamente, de verdad, feliz y bien y orgullosa por como he hecho todas las cosas que no... no voy a decir otra cosa" ha zanjado sobre su papel en el distanciamiento entre su exmarido y la tonadillera, y sobre su relación con el hijo que Kiko tiene con Jessica Bueno, reafirmándose en que "he sido una imbécil por consentir tanto".