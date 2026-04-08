Jessica Bueno se pronuncia tras las polémicas declaraciones de Kiko Rivera: "No me merezco que se refiera a mí de esa manera"

La entrevista de Kiko Rivera en 'De Viernes' está generando gran polémica. Más allá de pronunciarse sobre su mediática separación de Irene Rosales en agosto de 2025, el DJ desveló secretos de su matrimonio e incluso la acusó de "mantenida" provocando que la influencer reaccionara contundente, confesando sentirse "una auténtica imbécil' tras las graves acusaciones.

Además, lanzó unas inesperadas y polémicas declaraciones sobre una supuesta mala relación con su ex, Jessica Bueno. Por ello la modelo ha querido romper su silencio en 'El tiempo justo' para explicar cómo vivió este capítulo tan sorprendente como inesperado. "Lo poco que he podido ver es porque me etiquetaban en vídeos", explica.

Jessica se encontraba disfrutando de la Semana Santa con sus hijos, cuando empezaron a bombardear sus redes sociales con mensajes y opiniones sobre lo ocurrido en el programa. "Estaba en la hamaca tan tranquila y veo los mensajes de Instagram y todo el mundo diciéndome su opinión. No le dejaban muy bien parado", recuerda.

Es cierto que la modelo siempre ha optado por guardar discrección sobre la relación con el padre de su hijo e insiste en que apenas mantienen contacto, ya que considera que la edad de Fran es suficiente como para "no hablar por télefono ni vernos".

Aun así, confiesa que no merece que se refiera a ella de "manera despectiva" y reconoce sentir una gran decepción ante las inesperadas palabras del DJ sobre ella: "Nosotros no somos familia, solo nos une nuestro hijo. Me preocupa verle hablando tan enfadado, porque creo que solo se perjudica a sí mismo", explica.

Pese a ello, sigue priorizando el respeto y la cordialidad como base de cualquier relación: "Yo nunca voy a hablar mal del padre de mi hijo ni tener una guerra pública con él".

Tras el gran revuelo, la modelo ha confirmado que se puso en contacto con Kiko para dejarle claro que sus palabras le habían caído como un jarro de agua fría. "Le dije: "Kiko, tú entiendes que también me expones a mí cuando hablas en esos términos, ¿verdad?' Me entendió... en parte", relata. Una conversación que la propia Jessica define como "conciliadora" y de la que no busca disculpas públicas, solo que el hijo de la tonadillera sea consciente de cómo sus palabras pueden afectar al menor. "A mí me da igual lo que haga con su vida. Yo sé cuidarme sola, no necesito que nadie se preocupe por mí", sentenció.

Además, la modelo también ha salido en defensa de Irene Rosales tras las confesiones del DJ en el programa. "No creo que Kiko esté siendo justo con ella", señala. Para Jessica, más allá de las diferencias, Irene merece respeto: "Solo por los años que se han dedicado el uno al otro hay que guardar respeto público, porque hay unas niñas", apunta.