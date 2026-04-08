Sale a la luz la última decisión de Anabel Pantoja sobre su futuro con David Rodríguez

La vida de Anabel Pantoja vuelve a dar un giro. La noticia llega apenas unas horas después de que compartiera en redes sociales el difícil momento personal que atraviesa con su cuerpo, 17 meses después de dar a luz. La influencer confesaba lo complicado que le resulta aceptar su imagen actual: “Parece que todavía estoy embarazada”, explicaba a sus seguidores junto a un vídeo en el que posaba en bikini para mostrar con naturalidad su realidad física tras la maternidad.

Ahora, Anabel vuelve a situarse en el foco mediático tras conocerse novedades sobre su futuro junto a su pareja, David Rodríguez.

Ha sido el colaborador Antonio Rossi quien, en el programa 'El tiempo justo', ha desvelado que la influencer habría tomado una importante decisión después de varios años residiendo en Gran Canaria, donde cumplió uno de sus sueños: adquirir una casa junto al mar que se ha convertido en su refugio de paz y tranquilidad.

Es cierto que Anabel ha tenido que lidiar con la distancia, recordemos que su pareja reside en Córdoba por cuestiones laborales. Algo que provoca que la influencer no cuente con ayuda familiar en Canarias desde que nació la pequeña Alma en noviembre de 2025. Está claro que la relación de pareja ha estado marcada por los kilómetros, algo que no resulta fácil a la hora de conciliar la vida familiar y laboral.

Sin embargo, la situación personal ha cambiado. Según el colaborador la sobrina de la tonadillera habría dado un paso al frente con el fin de lograr una mayor estabilidad y bienestar familiar. Según apunta Rossi, la influencer habría decidido abandonar Gran Canaria para trasladarse a su ciudad natal y poder estar junto a su novio y su niña. "Si formalizan lo que han empezado a hacer, a finales de verano se trasladarían a Sevilla" ha asegurado sin desvelar detalles sobre el próximo proyecto de la pareja.