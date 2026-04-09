Alejandra Rubio estalla ante las críticas por decir que estrena su primer ordenador con 26 años y manda un mensaje a sus haters: "Para los que estáis sin dormir..."

No hay paz para Alejandra Rubio. Dos semanas después de anunciar su retirada temporal de televisión para disfrutar con tranquilidad de su segundo embarazo tras el aluvión de críticas que recibió por anunciar su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia en '¡De viernes!' cobrando -cuando siempre se ha jactado de no vender su vida como el resto de su familia- la hija de Terelu Campos está de nuevo en el ojo del huracán.

El motivo, el post que compartía este martes en Instagram revelando emocionada que a sus 26 años, y aunque no le interesa en absoluto la tecnología, se ha comprado su primer ordenador, un modelo rosa de última generación de la marca Apple.

Y aunque en el mismo vídeo, consciente de que a muchos les sorprendería su anacronismo tecnológico siendo tan joven, habiendo estudiado en la Universidad (ya que empezó la carrera de Derecho), e incluso habiendo escrito un libro, aclaraba que elaboró su primera novela -'Si decido arriesgarme', que saldrá a la venta el próximo 13 de mayo- con el móvil y con el ipad, los comentarios no tardaron en surgir.

Los internautas, de lo más ocurrentes, se han preguntado en qué planeta vive Alejandra para no haber tenido ordenador, y si había escrito su libro con pluma y papel, o con una máquina de escribir al más puro estilo Jessica Fletcher en 'Se ha escrito un crimen'.

Algo que parece haber molestado a la sobrina de Carmen Borrego que, lejos de callarse, ha decidido responder a las críticas tirando de ironía y mandando un mensaje a sus 'haters': "Buenas noches a tod@s! Para los que estáis sin dormir porque no haya utilizado ordenador hasta ahora, os dejo prueba gráfica de mi iPad con teclado, donde he escrito el libro, con la aplicación Word de Microsoft, no sé si la conocéis, jajajajaja", ha compartido en sus historias de Instagram, dejando claro que sí que ha sido ella la que ha escrito su novela.

"Entiendo que haya gente que a toda costa quiera negar que lo he escrito y piensen que hacerlo en un iPad con teclado y en el móvil fuera de casa, de camino al curro, etc., tenga menos mérito", ha añadido sarcástica, aprovechando su comunicado para mandar "un beso a los haters, os amo profundamente", y promocionar su novela, "el 13 de mayo sale en papel, pero lo podréis leer también en vuestro ordenador".

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A continuación, y reivindicando su faceta de escritora, Alejandra ha rescatado un bonito recuerdo de su abuela María Teresa Campos, leyendo atentamente la primera columna que publicó en el diario ABC, donde durante una temporada hizo entrevistas a jóvenes talentos.