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Guillermo arropa a Irene Rosales tras la demoledora entrevista de Kiko Rivera en 'De Viernes': "Ella es la mejor"

El novio de la influencer deja clara su postura en pleno huracán mediático

Irene Rosales y Guillermo durante una escapada romántica.

Irene Rosales y Guillermo durante una escapada romántica. / INSTAGRAM

EP/E.F

Kiko Rivera continúa en el ojo del huracán mediático tras su demoledora entrevista en el programa 'De Viernes', donde lanzó unas inesperadas y sorprendentes confesiones sobre su exmujer, Irene Rosales, de la que se separó el pasado agosto de 2025.

Y, para no quedarse corto, también quiso pronunciarse sobre su vida sentimental pasada con la madre de su hijo Fran, Jessica Bueno, quien recientemente ha expresado en el programa 'El tiempo justo' su malestar al respecto: "No me merezo que se refiera a mí de esa manera".

Tras su intervención, no ha parado de acaparar titulares relacionados con los daños causados en sus exparejas ante sus duras palabras.

Sin embargo, y pese a haber sacado las uñas, Irene Rosales continúa mostrando una imagen de una mujer que ha logrado rehacer su vida y se encuentra en una etapa tan dulce como tranquila. Un gran momento personal que comparte con Guillermo, quien parece haberse convertido en su principal refugio en un momento marcado por la polémica.

Solo hace falta echar un ojo a sus redes sociales para apreciar que su historia de amor es auténtica y augura un gran futuro. Felices y enamorados, la pareja demuestra que se encuentra en el punto álgido de su relación, y es que, las imágenes desde luego, hablan por sí solas.

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Ahora, ambos han sido captada por las cámaras y ha sido el propio Guillermo quien, con una contundente y sencilla frase ha optado por mantener una postura produnte. Sin entrar en detalles, ni valoraciones negativas sobre la entrevista, ha querido lanzar un mensaje claro: "Irene es la mejor, solo puedo decir eso". Una frase con la que deja clara su opinión y zanja por completo la polémica, huyendo así de cualquier tipo de confrontación.

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