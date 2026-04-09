Irene Rosales sorprende a todos y tiende la mano a Kiko Rivera antes de su entrevista definitiva en televisión: "Confío en que cambie"

Como si los platós fuesen un ring de boxeo, llega el turno de Kiko Rivera tras la contundente respuesta de Irene Rosales en 'El tiempo justo' a sus demoledoras declaraciones acusándola de haber empezado su historia de amor con Guillermo antes de su separación, y de ser una "mantenida" que se ha "malacostumbrado" a un nivel de vida asumido por él, asegurando que 8 meses después de su ruptura es quien paga la casa en la que vive la influencer con sus hijas Ana y Carlota, el coche que utiliza, e incluso las facturas incluyendo el teléfono de su exmujer.

Desmintiendo una por una todas las afirmaciones del hijo de Isabel Pantoja, y explicando que dichos pagos forman parte de convenio que firmaron después de poner fin a su matrimonio el pasado agosto -aunque ha dejado claro que tanto los suministros de su vivienda como su móvil los paga ella-, Irene ha reconocido que "he sido una imbécil por aguantar tanto", reivindicando que fue quien estuvo al lado de Kiko en sus peores momentos, y la que se encargó de su hogar y de la crianza de sus hijas durante su relación, "un trabajo poco reconocido y valorado".

Después de dejar claro que por respeto a sus pequeñas -ya que todo queda grabado y podrían verlo- ella no piensa descalificar a su exmarido como sí ha hecho él, el cantante de 'Quítate el top' reaparecía de lo más relajado junto a Lola García y reaccionaba a carcajadas a las palabras de Irene, reservando su respuesta para la entrevista que dará en '¡De Viernes!' en apenas 48 horas.

Mientras tanto, la influencer ha vuelto a pronunciarse sobre su guerra y no ha dudado en tender la mano a Kiko para que reflexione antes de sentarse en el plató del programa de Mediaset este viernes: "Confío en el tiempo, que cambie y que haya una cordialidad" ha confesado, expresando que lo más importante son sus pequeñas y por ellas deberían llegar a un entendimiento y firmar la paz.

Sin embargo, sí ha insistido en que lo que ha dicho su exmarido sobre que empezó con Guillermo antes de su separación "es totalmente falso". "Ya lo he dicho por activa y por pasiva, pero de todas formas no tengo que darle explicación a nadie ni a nada" ha sentenciado.

También lo de que es Kiko el que paga todos los gastos de la vivienda en la que reside junto a sus hijas, asegurando que "es totalmente falso. Y es más, tengo los mensajes ahí que puedo demostrarle donde yo he pagado todo lo que corresponde".

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Y aunque no ha querido entrar en el papel de Lola García en su conflicto con el dj, sí ha dejado claro que "si es así" que se ha reconciliado con su madre gracias a la bailarina, "me alegro muchísimo".