El tenso momento de María del Monte, a punto de verse las caras con la madre de Antonio Tejado

La unión de la que presumía María del Montecon toda su familia, mostrándose como una auténtica piña en cada una de sus apariciones, se resquebrajó tras la detención de su sobrino Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo a la vivienda de la folclórica e Inmaculada Casal en agosto de 2023. Desde entonces, su relación con la madre y los hermanos del ex de Rosario Mohedano se ha roto completamente, y la tensión no ha hecho sino aumentar desde que la Fiscalía solicitó 30 años de prisión para el andaluz por su supuesta implicación en el atraco en el juicio que arrancará en abril de 2027.

Un delicado trance personal sobre el que María evita pronunciarse públicamente, pero que ha vuelto a quedar de manifiesto esta Semana Santa, cuando la artista estuvo a punto de verse las caras con su cuñada María José Rodríguez, y su sobrino Chema Tejado, en la Hermandad de Montesión de la que toda la familia es devota.

Un momento del que fue testigo en exclusiva Europa Press y que no había visto la luz hasta ahora. Aunque Antonio no cumplió con la tradición de cada Jueves Santo y no fue a la Cofradía para ver su salida en procesión como siempre había hecho hasta ahora para no reencontrarse con su tía, sí lo hicieron su madre y su hermano, que no se toparon con la cantante de 'Cántame' por minutos.

"Yo vengo a ver a la Virgen del Rosario y al Cristo" expresaba rotunda María José a su llegada al templo, sin aclarar si saludaría a María si coincidían en el interior y sin revelar cómo se encuentra su hijo y cómo está llevando la cuenta atrás para el inicio del juicio.

Poco después de que abandonase el lugar, hacía su aparición la artista que, fiel a su discreción, aunque incapaz de disimular su emoción, reaccionaba a su 'casi reencuentro' con su cuñada: "Yo sabéis que hay temas de los que no hablo y os agradezco el respeto. Y ya está, yo creo que aquí hoy los verdaderos protagonistas son el Cristo orando en el huerto y María Santísima del Rosario".

Y aunque tampoco quiso pronunciarse sobre Isa Pantoja -con la que ha disfrutado de las procesiones de Semana Santa presumiendo de su especial relación y dejando claro que aunque Isabel Pantoja y Kiko Rivera no hayan dado un paso al frente para reconciliarse con ella, su ahijada cuenta con su apoyo-, sí ha confesado que "yo lo que quiero es que sea feliz, ya está".

No era hasta que María salía de su Hermandad de Montesión cuando ha llegado el hermano de Antonio, Chema, que dejando entrever que no le hubiese importado ver a su tía, ha reinvidicado el derecho de todos a disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de su familia en Semana Santa. "Es un día muy bonito para todo el mundo. Gracias a Dios nos inculcaron eso desde muy tempranito, desde que nacimos. Vamos a pasar un día a gusto en familia, juntos, que es como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Antonio no puede venir, pero bueno, lo disfruta también a su manera" ha expresado.

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"Estamos todos disfrutando de este día tan maravilloso, porque somos una familia muy grande y todos estamos aquí disfrutando de este momento y de este día tan bonito" ha zanjado sobre su tía, dejando en el aire si la hubiese saludado o no: "No te digo más, de verdad. Gracias". "Confiando siempre en todo y en la inocencia desde el primer momento hasta el último. Así que ya está, a disfrutar del día" ha sentenciado, defendiendo así la inocencia de Antonio.