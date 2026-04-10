Alejandra Rubio rompe su silencio tras su salida de Telecinco y las críticas que ha recibido en las últimas horas: "Pobrecilla, madre mía"
"Es lo único que me queda"
Alejandra Rubio afronta una de las etapas más intensas de su vida: su segundo embarazo, el lanzamiento de su primer libro y su retirada temporal de la televisión, todo mientras su apellido vuelve a estar en el centro mediático. Entre críticas, opiniones y debates en platós y redes, la hija de Terelu Campos ha optado por un discurso claro: priorizar su bienestar, restar importancia al ruido y tomarse con filosofía el escrutinio constante.
En este contexto, el foco se ha colocado especialmente sobre el libro de Alejandra, cuestionado por algunos por la forma en que está escrito ya que hace tan solo unos días ella misma compartió haberse comprado su primer ordenador. Lejos de mostrarse abatida, ella ha decidido responder con humor y distancia emocional, reforzando la imagen de alguien que asume que la crítica es parte del paquete mediático que conlleva su apellido y su exposición.
"Eso es ley de vida... Yo me río ya. De hecho, me lo he tomado con bastante humor y es lo único que me queda", asegura sobre el aluvión de comentarios negativos que ha recibido por cómo está escrito el libro. Restando importancia a las descalificaciones, las define como "tonterías" y zanja el tema con un mensaje muy directo: "No hay que darle importancia". Lejos de la susceptibilidad o el enfrentamiento, apuesta por una actitud desenfadada que encaja con la línea que ha mantenido en sus últimas apariciones públicas.
En lo personal, afirma estar "muy bien" después de haber dejado la televisión y asegura que se encuentra totalmente recuperada de su último problema de salud. Su prioridad ahora es la tranquilidad y el embarazo, sin renunciar a seguir trabajando en otros proyectos pero alejándose, por el momento, del ritmo y la exposición de los platós. Sobre su futura maternidad, lo tiene claro: no hay apuestas por el sexo del bebé. "Ninguna preferencia, que venga sano. De hecho, no la hemos tenido nunca", comenta, dejando claro que el foco está en que todo vaya bien, no en si será niño o niña.
También habla, entre risas, de la última anécdota de su madre: el llamativo orzuelo que ha preocupado y divertido a partes iguales a su entorno. "Pobrecilla, madre mía qué orzuelo, yo no he visto un orzuelo así en mi vida", bromea, mostrando la complicidad habitual entre madre e hija y rebajando dramatismos en un momento en el que la salud de Terelu siempre genera interés.
Mucho más cauta se muestra cuando se le pregunta por temas familiares delicados. No quiere entrar en la defensa que su primo José María hizo de su abuela frente a Edmundo Arrocet: "Lo siento, no voy a hablar de eso". Del mismo modo, evita pronunciarse sobre lo que su suegra, Mar Flores, pueda haberle dicho en privado tras las críticas al libro.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa