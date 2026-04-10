Ilia Topuria sorprende a todos y habla (sin callarse nada) sobre su separación: "No eres consciente de las cosas hasta que te toca"

Ilia Topuria resurge de sus cenizas. Después de anunciar su retirada temporal de los rings de boxeo en una complicada etapa personal marcada por su separación de Giorgina Uzcategui y por la demanda por presunta violencia de género que la influencer presentó contra él a finales de 2025 -a la que el boxeador respondió negando rotundamente las acusaciones y denunciando públicamente que estaba siendo víctima de un intento de extorsión-, todas las piezas vuelven a encajar en su lugar.

En febrero trascendía que la creadora de contenido había retirado su demanda por maltrato contra el campeón de la UFC tras llegar a un acuerdo extrajudicial que incluiría un convenio regulador de visitas de la niña que tienen en común, Giorgina -que en julio cumplirá 2 años- y Topuria ya está entrenando a tope para su esperado regreso a la competición, que se producirá el 14 de junio en la Casa Blanca en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos ante más de 5.000 invitados, y ha desatado una gran expectación al enfrentarse a otra estrella del boxeo como el norteamericano Justin Gaethje.

Este jueves el hispano-georgiano ha visitado 'El Hormiguero' para charlar con su gran amigo Pablo Motos -ya que son varias las ocasiones en las que han compartido momentos juntos en redes sociales practicando deporte junto a Sergio Ramos- sobre su esperada reaparición deportiva y, como no podía ser de otra manera, el presentador ha querido saber cómo se encuentra tras su retirada temporal por su polémica separación.

Como ha confesado, "sentir que todo se rompía" fue "raro". "Me cambió de la noche a la mañana. No eres consciente de las cosas hasta que te toca. Me ha cambiado mucho, pero quienes me conocen saben que cuando algo está fuera de mi control, no lo vivo desde lo negativo. Lo vivo desde aceptar la realidad y tirar hacia delante" se ha sincerado.

"Es muy duro estar acostumbrado a despertarte por la mañana con tus hijos y verlos y que de repente te cambie todo. Pero al final, nunca hay que olvidar quien eres y también quien no eres. Así que con la cabeza alta" ha añadido a corazón abierto, reconociendo que lo más difícil fue perder su contacto diario con sus pequeños -además de una niña con Giorgina Uzcategui, tiene un niño de 6 años llamado Hugo fruto de una relación anterior-, pero que aun así nunca tiró la toalla.

Y, como ha revelado, "lo que he aprendido de todo esto, digo que a hacerle caso a mi madre". "Las madres ven cosas que nosotros no. Cuando una madre te dice que por ahí no es, por mucho que tú lo veas clarísimo, no es" ha expresado, dejando entrever que su progenitora le advirtió sobre la creadora de contenido pero él no le hizo caso en su momento y es algo que ahora le pesa.

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"Es un proceso en el que las dos partes sufren. En ese sufrimiento, cuando se involucran emociones, se quiere castigar a la otra parte aprovechando a los niños. Eso no se tendría que hacer, no se les debe involucrar en esa batalla emocional. Hay que dejarlos vivir y crecer, hacerles la vida más fácil" ha asegurado, dejando claro que lo más importante para él en estos meses tan complicados ha sido que sus pequeños estuviesen bien.