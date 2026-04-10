La inesperada reacción de Maribel Verdú cuando le preguntan por el romance de su amiga Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias son la pareja sorpresa de la temporada. Cuando todavía no habíamos salido de nuestro asombro con el noviazgo de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, la revista Lecturas publicaba en su portada unas apasionadas imágenes de la actriz y el actor besándose por las calles de Madrid, revelando de la manera más natural y espontánea que el tórrido romance que vivieron en la serie 'Velvet' hace 12 años ha traspasado la ficción para convertirse en una realidad.

Y aunque los actores guardan silencio y no han aclarado qué existe realmente entre ellos -de hecho, Maxi ha puesto tierra de por medio y se encuentra de vacaciones fuera de la capital mientras la artista continúa subiéndose a las tablas del Teatro Español cada tarde para interpretar la obra 'La malquerida'- su inesperada historia de amor ha desatado un aluvión de comentarios.

A los que aplauden que Aitana, de 57 años, haya conquistado a uno de los hombres más atractivos de nuestro país, de 35, se suman los que opinan lo contrario y están impactados de que Maxi haya cautivado a la impresionante actriz, a la que no se conocía ninguna relación sentimental desde que se separó del artista Papin Lucadamo -padre de sus dos hijos, Teo y Bruna- en 2020 tras más de dos décadas juntos.

La última en reaccionar a este romance, una de las mejores amigas de Sánchez-Gijón, Maribel Verdú. La también actriz ha reaparecido en la presentación de su nueva serie, 'La casa de los espíritus', basada en la novela homónima de Isabel Allende y que se estrenará el próximo 29 de abril en Prime Vídeo, y, haciendo gala de su discreción, ha evitado pronunciarse sobre el gran momento personal que atraviesa Aitana.

"Me parece grandioso que novelas como esta, que son clásicos, se lleven al cine, a la televisión. Cuando me llamó la directora para hacer de Tránsito Soto, fue como ¡guau! Es un papel chiquitito, pero bueno, importantísimo en la historia, y allí me fui una semanita a Chile, rodeé un día, me lo pasé pipa, y ya... Y hecho" ha comentado con una gran sonrisa a su paso por el photocall.

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Una simpatía que se ha tornado en una incomodidad más que patente cuando la prensa ha querido saber qué opina de la historia de amor de Aitana y Maxi, si ella sabía algo, y cómo se encuentra su íntima amiga ante la expectación mediática que ha despertado su idilio con el protagonista de 'Valeria'. Un momento en el que Maribel ha apurado el paso y ha huido de la prensa, dejando claro que no va a ser ella la primera que rompa su silencio sobre la noticia del momento.