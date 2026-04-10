Íñigo de Gran Hermano 1 se rompe entre lágrimas tras la dura noticia del "tumor de páncreas": “Se me ha caído el alma”

Gran Hermano 1 marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Millones de españoles siguieron la convivencia de un grupo de desconocidos que convivía en una casa mientras mostraba su día a día en directo. Un formato nunca visto hasta la fecha en España que se convirtió en historia de la pequeña pantalla.

Uno de sus grandes protagonistas fue Íñigo González, recordado por su polo verde. El ceutí, que con solo 23 años fue parte de aquel experimento televisivo que fue aquella primera edición del concurso, estudiaba periodismo y procuraba no meterse en demasiados líos en la casa de Guadalix. Ahora Iñigo vive en Andalucía con su mujer. Se casó en 2024 tras años de noviazgo. En su Instagram muestra su día a día familiar: salidas con su mujer, foto con pijama navideño ante el árbol de Navidad, algunas instantáneas del día de su boda... Pero no olvida su paso por televisión. Fue una etapa muy intensa en la que aquellos primeros concursantes acaparaban las portadas de las revistas del corazón y permanecieron durante una temporada en el foco mediático. Han pasado 25 años desde su participación en Gran Hermano, pero aún conserva esos recortes de periódicos y ejemplares de revistas como Época, Interviú, ¡Qué me dices! o Lecturas.

Ya en Gran Hermano 1, Íñigo se mostraba muy familiar y muy apegado a los suyos. Por ello, ha publicado en sus redes sociales un emotivo comunicado tras la enfermedad que le han encontrado a su madre, un tumor en el páncreas. El ahora profesor ha confesado que se ha "roto" al saber la noticia y que "ha llorado como un niño".

"Hola mamá: Hoy me has llamado por teléfono y me has dicho que tienes un tumor en el páncreas con una tranquilidad y una fortaleza increíbles. Me has dicho: “Es pequeño, me lo quitan y todo va a salir muy bien”. Madre, yo también sé que todo va a salir bien, pero compréndeme si esta misma mañana me he hundido y he llorado como un niño pequeño desconsolado, “se me ha caído el alma.” Estoy contigo y quiero que sepas que te quiero muchísimo. Te pido perdón por ser tan “madrero” y por estar tan apegado a ti, pero también te pido perdón por haberte dejado de lado cuando ese imbécil salía por la tele; realmente nunca supe lo que estaba haciendo. Deseo con todas mis fuerzas que llegue ya la operación. Eres lo máximo. La palabra “madre” es el sustantivo más poderoso del planeta, y tú lo haces aún más grande. Te dedicaría páginas y páginas para hablar de lo buena persona que eres y de todo lo que has hecho por los demás. Muchos lo guardan en silencio, pero tanto tú como yo sabemos que has ayudado a miles de personas sin esperar nada a cambio. Te quiero", dice el texto que acompaña de una foto de Íñigo junto a su madre el día de su boda.