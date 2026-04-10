Susanna Griso se sincera y confiesa cómo es en realidad su relación con Ana Rosa Quintana: "Ninguna de las dos lo dice..."

Susanna Griso y Ana Rosa Quintana son dos de las grandes presentadoras de nuestro país y, al frente de 'Espejo Público' en Antena 3, y 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco respectivamente, se 'disputan' desde hace casi dos décadas el título de 'reina de las mañanas'. Una rivalidad profesional que, por sorprendente que parezca, solo ha servido para unirlas a nivel personal, ya que las periodistas no dudan en presumir de su cariño y amistad mutuo en sus diferentes apariciones públicas.

Hace varias semanas, Ana Rosa mandaba un cariñoso mensaje ante las cámaras de Europa Press a su 'contrincante' televisiva por su próxima boda con Luis Enríquez Nistal. "Estoy feliz porque la veo a ella feliz, contenta, está cada día más guapa, hacen una pareja estupenda y yo lo único que le puedo es desear toda la felicidad del mundo porque se lo merece" expresaba.

Unas palabras a las que ahora ha respondido Susanna durante la presentación del primer libro de su compañero en 'Espejo Público' Miquel Valls, 'El ruido bajo la piel', que ha congregado en Madrid a numerosos rostros de la pequeña pantalla como Patricia Pardo y Christian Gálvez; Belén Esteban; Adela González; Carlota Corredera; David Valldeperas; Pilar Vidal; o Marta Riesco entre otros.

"¡Sí, claro que se lo agradecí!", ha reconocido la presentadora sobre los buenos deseos de Ana Rosa ante su 'sí quiero' con Luis. "Me consta que ella también está muy feliz" ha añadido, revelando que "últimamente hemos coincidido en muchas cosas porque estuvimos juntas en una comida Bueno, ya salió la foto, o sea, ¿qué voy a contar si ya ha trascendido?".

Además de este reencuentro al que tampoco faltaron otras presentadoras como Mariló Montero o Isabel Gemio, que ellas mismas compartieron en redes sociales, Susanna nos ha contado que "luego me la he encontrado en Sevilla también varias veces". "O sea, que me invitó a su casa, pero como me coincidió que me había invitado también a la Macarena, dije, 'chica, entre la Macarena y Ana Rosa, ya me perdonarás, pero tengo que elegir la Macarena'" ha confesado divertida sobre su 'plantón' a la periodista.

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"Hay muy buena relación, de verdad que no es una pose, ni ninguna de las dos lo dice para quedar bien" ha asegurado rotunda, dejando claro que nada hay de cierto en los recurrentes rumores de enemistad por su 'rivalidad' en la pequeña pantalla.