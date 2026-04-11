El detalle en el pelo Carla Benjumea en su boda con Antonio Domecq que llama la tención: un vestido de novia que llama la atención

A punto de comenzar la Feria de Abril, Sevilla ha reunido a la crème de la crème en la primera boda de la primavera celebrada en la capital hispalense. Carla Benjumea Porres y Antonio Domecq León se han dado el 'sí, quiero' en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Real Maestranza de Caballería pasada la una de la tarde de este sábado 11 de abril. Se trata de un enlace que ha unido a dos de las familias más importantes de Andalucía, ya que la novia es hija de Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa, y Blanca Porres Guardiola y el novio es fruto del matrimonio de Rafael Domecq Solís y Rocío León Bohórquez.

Carla Benjumea no ha defraudado a su llegada a la iglesia donde ha descubierto el secreto mejor guardado de una boda, su vestido de novia. Un diseño clásico y romántico con encaje bordado y línea femenina con escote barco. El maquillaje escogido ha seguido la línea glow y natural del look, con el que ha querido destacar la espectacular tiara joya con el que ha sujetado el largo velo que remataba su traje.

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El enlace de Carla Benjumea con Antonio Domecq ha sido el último en la familia Benjumea Porres. La hija pequeña del expresidente de Abengoa era la única que quedaba por casarse. Sus tres hermanos mayores ya pasaron por el altar en 2015, 2016 y 2024 y ha sido este sábado cuando Felipe Benjumea ha ejercido de padrino, por última vez, de una de sus hijas.