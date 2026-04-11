Irene Rosales toma una drástica decisión tras a dura entrevista de Kiko Rivera en televisión: "Ya va siendo hora"
Esto es lo que ha pasado tras las nuevas declaraciones del DJ
Su ruptura fue de lo más cordial en los primeros momentos. Todo fueron buenas palabras entre Kiko Rivera e Irene Rosales, que anunciaron su ruptura matrimonial dejando claro que lo más importante para ellos eran sus hijas y que por ellas iban a mantener el cariño y la buena relación.
Pero seis meses después la relación que hay entre la expareja se limita a ser a través de sus abogados y a declaraciones en televisión destapando los entresijos de la convivencia y de la separación, que no han dejado en buen lugar al DJ y que han puesto en la picota a la madre de sus hijas pequeñas.
Irene Rosales por su parte está decidida a terminar con esta guerra "porque ya va siendo hora". Según ella "lo único que importan" son sus hijas y da por zanjado, al menos de momento, el cruce de declaraciones entre ellos a pesar de la dureza de las palabras de Kiko.
A lo largo de esta semana la influencer no se ha quedado callada y ha contestado a los primeros ataques de su exmarido, que la pasada noche se sentaba en directo en 'De viernes' para, según él, aclarar sus polémicas declaraciones de la pasada semana avivando aún más todo lo que ya dijo.
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