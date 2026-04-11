Las palabras que han hecho cambiar de opinión a Irene Rosales en su guerra con Kiko Rivera: "El hacha de guerra está enterrada ya"
Kiko Rivera ha vuelto a televisión para seguir atacando a la madre de sus hijas
La paz ha llegado de nuevo a la vida de Kiko Rivera, ahora por el lado que le corresponde a su exmujer, Irene Rosales. La madre de sus hijas pequeñas ya avanzaba que iba siendo hora de terminar con la guerra y estaba claro que la decisión ya la había tomado. El DJ volvía a 'De viernes' y cargaba de nuevo contra ella, pero la colaboradora de 'El tiempo justo' sólo quiere ser feliz y como afirmaba recientemente, sólo mira por el bien de sus pequeñas.
Menos de 24 horas después de haber escuchado de nuevo a Kiko, Irene y Guillermo salían del gimnasio. Continúan con su rutina sin que les influya lo que el hijo de Isabel Pantoja diga. Son felices y quieren vivir su amor sin cortapisas. Así que la colaboradora ha sido contundente a la hora de responder a su exmarido: "El hacha de guerra está enterrada ya".
No ha podido evitar reír cuando se le ha preguntado por una de las frases del DJ, que afirmaba que cuando uno no está a gusto se marcha y se separa, pero que Irene, por el contrario, siguió aguantando en un matrimonio que ya estaba roto. No le han hecho falta palabras a la sevillana, que rápido ha entrado en el coche junto a su nuevo amor, quien hace sólo una semana, y tras los duros ataques de Kiko Rivera, pedía respeto para ella, en un mensaje de empoderamiento en sus redes sociales que se llevó el aplauso de sus followers.
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