El programa de Emma García corta en directo al desvelar cómo se refería Edmundo a Arrocet a la abuela de Alejandra Rubio: "Yo iba a esa casa y nunca veía a ninguna mujer"

Carmen Borrego ha reaparecido en 'Vamos a ver' y se ha enfrentado a la entrevista de Edmundo Arrocet en '¡De Viernes!' en la que, además de presentar a su nueva novia, Mimi -que aseguró que no eran pareja, dejando al cómico a los 'pies de los caballos' por la sombra de un montaje para seguir ganando dinero- insistió en que María Teresa Campos se sentía muy sola y en que sus hijas no iban nunca a visitarla.

"Estoy harta, hartísima, quemadísima" ha confesado la tía de Alejandra Rubio. "Nosotras no hablamos de este señor, no se puede escuchar que no habla mal de mi madre hablando mal de sus hijas y sus nietos que es lo que más le importaba a mi madre. No se puede mentir más caballero, y no se puede jugar a confundir a la gente, porque dice que no íbamos a verla, pero cuando estaba con mi madre era una mujer sana, con su trabajo y con su vida" ha estallado, dejando claro que durante su relación con Edmundo ella trabajaba codo con codo con la presentadora y se veían varios días a la semana.

"Se ha portado muy mal con mi madre. A lo mejor el que no estaba era él" ha sentenciado, aconsejándole que "siga con su vida caballero" y se olvide de una vez de las Campos. Y eso no es todo.

Érika Von Berliner Espinosa de los Monteros asegura haber mantenido una relación con Edmundo Arrocet durante seis años. A lo largo de ese tiempo, vivió mucho al lado del humorista y está dispuesta a tirar de la manta y destapar la cara oculta de Bigote en una entrevista en exclusiva para 'Fiesta'. Érika desvela que rompió su relación con Edmundo cansada de sus infidelidades y confiesa que, mientras él estaba con María Teresa Campos, su contacto no se vio interrumpido.

Por primera vez en un plató de televisión en España, Érika Von Berliner rompe su silencio tras haber estado mucho tiempo callada: "Este señor absorbió mi vida. Yo no tenía libertad para nada. No tiene sentimientos. Cuando este señor entró en mi vida, todo se fue para atrás", lamenta. Además, aprovecha para enviar un mensaje a Carmen Borrego y Terelu Campos: : "Edmundo es una persona fría, calculadora, que ha perdido la dignidad. Esto también lo hago por vosotras, porque yo no podría permitir que alguien hablase así de mi madre, no tendría tierra para escapar".

"Me enteré de que estaba casado después de varios años, yo iba a esa casa y nunca veía a ninguna mujer, di por hecho que no había ninguna señora de Arrocet. Él mostraba su chalet siempre de La Moraleja, pero había una habitación que nunca enseñaba y que siempre estaba encerrada. Cuando le pregunto por ello me lleva ahí y me muestra que en esa habitación hay una cama, que es de su mujer, que no están separados pero que se acuestan en habitaciones separadas. Después me enteré de que la señora era dentista y viajaba mucho a Chile. Me dijo que ya no la quería, pero que no la dejaba porque le daba pena porque ella tenía problemas de depresión", ha contado.

Uno de los momentos más delicados de la entrevista a Érika llegaba cuando la peruana hablaba sobre la relación de Edmundo con María Teresa Campos. Érika le ha contado a Emma García que, al principio, no se creyó la relación entre el humorista y la comunicadora puesto que Edmundo se lo negó y hablaba en malos términos sobre ella:

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"Cuando les vi por televisión en el programa en el que ella estaba se lo pregunté, entonces él me dijo que era todo mentira, un invento de los programas del corazón y que nunca estaría con una señora como ella, tan mayor".