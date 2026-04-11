Sale a a luz el papel decisivo de Lola García en la inesperada reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "El empujón que necesitaba"
Según el DJ, su nueva pareja consiguió que se abriera como nunca antes lo había hecho
Una semana después de las declaraciones de la polémica, Kiko Rivera se enfrentaba al directo en 'De viernes' en una entrevista que copó casi todo el espacio en el que estuvo arropado en todo momento por su pareja, Lola García. En la sombra, la bailaora ejerció de apoyo incondicional del DJ que ha encontrado en ella no sólo un nuevo amor, si no a la persona que le ha hecho abrir los ojos y pasar página, comenzando una nueva etapa familia por la que pocos apostaban.
Así lo contó Kiko en el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta cada semana, desvelando que Lola había sido la artífice del acercamiento con su madre. "Me dio el empujón que necesitaba escuchándome", aclaró el hijo de Isabel Pantoja, explicando que no le incitó a levantar el teléfono y llamar a la tonadillera. Fue algo tan simple como que consiguió, en palabras del DJ, que se abriera como nunca antes lo había hecho, y le contara momentos de su infancia en los que había sido muy feliz junto a su madre y su tío, y eso le hizo recapacitar.
A la salida de Mediaset, y a pesar de que Kiko Rivera le dio su sitio a Lola en el perdón con su madre, ni uno ni otro quisieron pronunciarse. Tranquilos, se limitaron a agradecer la presencia de los medios apostados a las puertas de la cadena, pero Lola, asintiendo y sonriendo, sí confirmó el cambio de su novio tras haber alcanzado la paz con Isabel Pantoja.
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