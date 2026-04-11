El sorprendente cambio de look de Sonsoles Ónega: destaca sus rasgos y es el más favorecedor de la temporada

Siempre al lado de la cultura, Sonsoles Ónega ha encabezado este jueves en la madrileñ plaza Pedro Zerolo, junto a otros escritores como Inma Rubiales o Manel Loureiro, la manifestación silenciosa organizada por La Casa del Libro para reivindicar la rebeldía de leer y concienciar respecto al valor de la lectura como herramienta de pensamiento crítico, refugio personal y motor del cambio en la sociedad actual.

Un acto en el que la ganadora del Premio Planeta en 2023 por 'Las hijas de la criada', y que acaba de lanzar su nueva novela, 'Llevará tu nombre', ha presumido de su nuevo y favorecedor look beauty, estrenando la primavera con un cambio de imagen que le sienta a las mil maravillas.

Y es que después de años fiel al mismo peinado, protagonizado por un corte pixie y su ya caracterísico flequillo-tupé lateral con volumen -que se había convertido en una de sus señas de identidad- la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha decidido apostar por un cambio y dejarse crecer la melena con un corte bob corto a capas y ondulado juvenil y a la última que destaca sus rasgos y aporta luz a su rostro.

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No es el único cambio, ya que en su nuevo look también influye el color, ya que dejando atrás el castaño oscuro con alguna mecha más clara que lucía hasta ahora, ha renovado su imagen y se ha quitado varios años de un plumazo con un tono rubio miel de máxima tendencia, que ha potenciado con un total look rojo compuesto por pantalón acampanado y jersey con escote en uve con el que ha acaparado todas las miradas.